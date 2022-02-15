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دنيا
مصر تحذر سكانها من 4 أعراض صحية خطيرة بسبب «كورونا»
مصر تحذر سكانها من 4 أعراض صحية خطيرة بسبب «كورونا»
15 فبراير 2022 17:43

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

نبه المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبد الغفار إلى 4 أعراض خطيرة يجب الانتباه إليها عند المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يجب معها الذهاب إلى المستشفى.
ونبه عبدالغفار إلى ضرورة متابعة الأعراض التي تظهر على المرضى،والتي من بينها بعض المؤشرات التي تستدعي الذهاب إلى المستشفى، ومنها صعوبة التنفس الذي يؤثر على صحة المريض، إلى جانب انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92.
وأضاف عبد الغفار أنه من الأعراض الخطيرة على مصاب فيروس كورونا المستجد الاضطراب في درجة الوعي، إلى جانب الارتفاع المتواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لمخفضات الحرارة لمدة 48 ساعة.
وأشار إلى أنه في حال الشعور بهذه الأعراض على المريض التوجه على الفور إلى عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.
وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 457081، من ضمنهم 388943 حالة تم شفاؤها، و23409 حالة وفاة.

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