19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
قصة صورة
المزيد
المبوب
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
النصر والجزيرة.. «مباراة بـ 347 هدفاً»!
«الدون» بريء من انقسامات غرفة «الشياطين»!
الوحدة وخورفكان.. «ظروف مختلفة»
«أدنوك للمحترفين» يترقب «الهدف 300» في «الألفية السابعة»
دنيا
«مسار صوتي» يساعد العميان على تمييز العصافير
تعبيرية
15 فبراير 2022 17:48
أصبح خوان غابرييل سوتو، وهو رجل أعمى منذ أن كان في الثالثة من عمره، قادراً على التعرف إلى طيور تعيش في الغابات الكثيفة جنوب غرب كولومبيا بفضل دليل صوتي يعلّمه تمييز أصوات هذه الحيوانات.
ويسير خوان (39 عاماً) رفقة ستة رجال عميان يحملون العصي، على مسار ممتد على 400 متر في ريف قريب من مدينة كالي (جنوب غرب).
ويعلّمهم دليل صوتي كيفية تمييز أصوات الطيور التي يسمعونها في طريقهم.
ويقول خوان غابرييل الذي فقد بصره من جراء ضربة على رأسه تعرّض لها في طفولته «إنّها طريقة لرؤية الطيور بآذاننا (...) لنشعر بها».
ويضيف أثناء قيامه للمرة الثالثة بالنزهة الإرشادية «نتعلّم تدريجياً؛ لأنّ هنالك أنواعاً وأصواتاً مختلفة».
ولم يتمكّن في الجولة الأولى من التعرّف إلى أي طير، لكنّه «تعلّم» بمرور الوقت أن يميّز أصوات طيور الطنان، وديك الخلنج، والتناجر، والباشق الأوراسي.
ويلفت ستيفن سانتاندير (29 عاماً)، وهو شاب فقد نظره كذلك، إلى وجود «طيور تنتج خمسة إلى ثمانية أصوات»، معتبراً أنّ تعلّم كيفية التعرف إلى الطيور مهمّة ليست سهلة.
- أكبر تنوّع للطيور في العالم
وتزخر كولومبيا بأكبر تنوّع للطيور في العالم، إذ تضم نحو 1900 نوع منها، وفق معهد هامبولت. وقبل سلوك طريق الغابة، يتحكّم المشاة بمجسّمات بلاستيكية لطيور سيستمعون إلى أصواتها.
وتحط الطيور الملوّنة بعد أن تجذبها أطباق صغيرة من الطعام إلى جانبي المسار.
المصدر: وكالات
الأكثر قراءة
دنيا
مدير «مودرنا» يقدم توقعات مطمئنة بشأن «كورونا»
17 فبراير 2022
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
16 فبراير 2022
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
14 فبراير 2022
آخر الأخبار
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©