6 تجارب للترفيه بالهواء الطلق في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، وجهة الترفيه والتسلية الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من 6 تجارب خارجية مميزة للاحتفاء بموسم الهواء الطلق والاستمتاع بالأجواء المعتدلة الاستثنائية للجزيرة.

وتتيح الوجهة الرائدة عالمياً ست تجارب خارجية مميزة تنسجم مع مجموعة الأنشطة المتنوعة التي توفرها جزيرة ياس على مدار العام، بما فيها باقة الإقامة واللعب المميزة.

1. استكشاف الواجهة البحرية في ياس باي

تعد الواجهة البحرية في ياس باي، والتي افتُتحت مؤخراً في ديسمبر، أحدث الوجهات السياحية التي من المتوقع أن تغدو المنطقة المفضلة في العاصمة الإماراتية للاستمتاع بتجارب الطعام على مدار اليوم، إلى جانب أنشطة الحياة الليلية النابضة بالحياة في الإمارة. كما يستضيف ممشى الواجهة البحرية في ياس باي، بطول ثلاثة كيلومترات والمطل على مياه الخليج العربي، مجموعةً متنوعةً من المطاعم المرخصة والردهات وأركان المشروبات، إضافةً إلى المقاهي الفريدة مثل ذا تريلوجي من بودا بار وآسيا آسيا وباراديسو ولا كارتينا ولوك ستوك آند باريل. ويتيح كافيه ديل مار، النادي الشاطئي الأول من نوعه في المنطقة والمصمم على طراز منتجعات جزيرة إيبيزا، لزواره فرصة الاستمتاع بالأجواء المميزة والموسيقى الرائعة والأطباق المتوسطية وسط مرافقه الاستثنائية، بما فيها المسبح المتماهي مع الأفق والمثالي لالتقاط الصور وركن المشروبات الخاص بالمسبح.

2. الاستمتاع بالأجواء الاجتماعية في مرسى ياس مارينا

أصبح مرسى ياس مارينا مركزاً للأنشطة الاجتماعية في أبوظبي، مقدماً تجارب غير مسبوقة لزواره خلال الأشهر المعتدلة. ويستضيف المرسى تسعة مطاعم مرخصة، مميزة، تقدم أشهى وجبات الطعام في الهواء الطلق وسط الإطلالات الرائعة، وتشمل شيبرياني وآيريس وكاسا دي كوبا ومستر مياجيز وذا سين باي سيمون ريمر، وستارز أند بارز وأكواريوم وديابليتوز ومقهى بوروز كافيه.



3. تمتع بتجربة رائعة لتناول أشهى المأكولات

وتتميز «ذا فاونتنز» بمجموعة من منافذ بيع الطعام التي تقدم أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع إطلالة على النافورة الراقصة من تراسها الذي يمكن الاستمتاع به طوال موسم الهواء الطلق. ويمكن لعشاق الطعام تناول أشهى أصناف البرغر والمشروبات من برغر فيول، في حين يمكن لمحبي الشيشة الاستمتاع بألذ النكهات في دِش داش، فضلاً عن العديد من النشاطات والوجهات العائلية التي يزيد طقس أبوظبي المميز من متعتها.

4. نشاطات ياس ووتروورلد أبوظبي المائية

تعد ياس ووتروورلد أبوظبي الوجهة المثلى لخوض مغامرات مائية مشوقة، بفضل الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية التي توفر مجموعةً من الأنشطة الموسمية المميزة. كما تتيح ياس ووتروورلد الأنشطة المائية العائلية وفق طابع محلي أصيل، وتقدم مجموعةً واسعةً من المغامرات المليئة بالمرح والتجارب الجذابة والتي تلائم جميع أفراد العائلة. وتوفر ياس ووتروورلد أيضاً مجموعةً من التجارب المشوقة المخصصة لعشاق المغامرات، وغيرها من الأنشطة المصممة للاسترخاء بجوار بحيرة الأمواج.



5. تجارب الجولف في ياس لينكس أبوظبي

يمكن لعشاق رياضة الجولف الاستمتاع بالطقس اللطيف في ملعب لينكس الأول من نوعه في المنطقة، والذي يستضيف بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، إحدى بطولات سلسلة رولكس في إطار أجندة الجولة الأوروبية. وتتيح الوجهة لمحبي هذه الرياضة فرصة لعب جولات ودية أو اغتنام الفرصة لتحسين ضرباتهم في أكاديمية ياس لينكس للجولف، التي صممها مصمم ملاعب الجولف البارز كايل فيليبس. كما تتوافر المشروبات المنعشة ووجبات الطعام الشهية طوال فترة بعد الظهيرة في الهواء الطلق ضمن مطعم هيكوريز، المكان الأمثل لمشاهدة غروب الشمس فوق الملعب العشبي المميز.



6. استكشاف غابات القرم

أصبح الاهتمام بالبيئة وتعزيز العلاقة معها أمراً ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، وتُعد غابات القرم في جزيرة ياس إحدى أبرز الوجهات المخصصة لهذا الغرض، حيث تتميز بوجود مجموعة من النباتات والحيوانات الاستثنائية الفريدة من نوعها في المنطقة. ويمكن لعشاق الطبيعة استئجار قوارب الكاياك من شاطئ ياس لاستكشاف المنطقة والاستمتاع بالطقس الفريد في هذا الوقت من العام، كما يمكن لعشاق التحدي استئجار ألواح التجذيف وخوض أجمل المغامرات الاستثنائية.