شاهد.. كويكب يمر بالقرب من الأرض

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشفت الجمعية الفلكية في جدة عن عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 CO6 يبلغ قطره 27 متراً ويتحرك بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية، وسيكون في أقرب مسافة 224,625 كيلومتر، ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا. وحسب الجمعية الفلكية، فإن الكويكب 2022 CO6 ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة. الكويكب 2022 CO6 هو تقريباً بحجم الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 الذي بلغ قطرة 20 متراً وتفكك على ارتفاع منخفض، وتحررت عنه طاقة عالية جداً، تسبب في موجة صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية. تستغل مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي، تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة، ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا. إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض، وتقييم قدرتنا على الاستجابة معاً لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

