19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
فتاة تصنع الفساتين من أوراق الشجر.. هذه قصتها
فتاة تصنع الفساتين من أوراق الشجر.. هذه قصتها
15 فبراير 2022 14:58

عبد الله أبوضيف (القاهرة)
تفننت فتاة مصرية في صنع الفساتين مستخدمة أوراق الشجر القديمة، لتقدم تصميمات مبتكرة لاقت إعجاب الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحبّت مروة الحسيني تصميمات الأزياء منذ صغرها، وهو ما جعلها تتابع تطورات المجال أولا بأول، لكنها لم تكتف بالمشاهدة، بل قررت أن تكون جزءً من مجتمع تصميم الأزياء على طريقتها الخاصة.
كانت البداية بتصميمات على الورق، لفساتين بأشكال متنوعة، لكنها ابتكرت طريقة تجسد بها جمال الطبيعة على الفساتين، بشكل أكثر واقعية من مجرد تطريز أو خيوط على أقمشة الفساتين.
أما قصة الفساتين المصنوعة من أوراق الشجر، فبدأت عندما لاحظت مروة مجموعة كبيرة م أوراق الشجر كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، أثناء تقليم الأشجار في مكان دراستها بالجامعة، لذلك احتفظت بمجموعة من تلك الأوراق لتبحث عن طريقة مبتكرة لاستخدامها في تصميماتها.
بحثت الفتاة عن طريقة لمعالجة تلك الأوراق على مواقع الإنترنت، حتى توصلت إلى مواد معينة بإمكانها الحفاظ على أوراق الشجر، وتحويله إلى ما يشبه قطع القماش، لكن أقل متانة وقوة، وبعدها أضافت له أعواد الخوص، حتى تتمكن من تجميع الأوراق المعالجة معا، وصممت أول فستان لها بورق الأشجار.
وترى مروة أن استخدام المواد الطبيعية مثل أوراق الشجر إضافة فنية للأزياء، فهو تجسيد لجمال الطبيعة وألوانها وأناقتها، وتحلم الفتاة بأن تنشئ شركة متخصصة في صناعة الفساتين اليدوية، والتي تستخدم بها مزيدا من المواد الطبيعية.

آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©