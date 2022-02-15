فتاة تصنع الفساتين من أوراق الشجر.. هذه قصتها

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تفننت فتاة مصرية في صنع الفساتين مستخدمة أوراق الشجر القديمة، لتقدم تصميمات مبتكرة لاقت إعجاب الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحبّت مروة الحسيني تصميمات الأزياء منذ صغرها، وهو ما جعلها تتابع تطورات المجال أولا بأول، لكنها لم تكتف بالمشاهدة، بل قررت أن تكون جزءً من مجتمع تصميم الأزياء على طريقتها الخاصة.

كانت البداية بتصميمات على الورق، لفساتين بأشكال متنوعة، لكنها ابتكرت طريقة تجسد بها جمال الطبيعة على الفساتين، بشكل أكثر واقعية من مجرد تطريز أو خيوط على أقمشة الفساتين.

أما قصة الفساتين المصنوعة من أوراق الشجر، فبدأت عندما لاحظت مروة مجموعة كبيرة م أوراق الشجر كبيرة الحجم ملقاة على الأرض، أثناء تقليم الأشجار في مكان دراستها بالجامعة، لذلك احتفظت بمجموعة من تلك الأوراق لتبحث عن طريقة مبتكرة لاستخدامها في تصميماتها.

بحثت الفتاة عن طريقة لمعالجة تلك الأوراق على مواقع الإنترنت، حتى توصلت إلى مواد معينة بإمكانها الحفاظ على أوراق الشجر، وتحويله إلى ما يشبه قطع القماش، لكن أقل متانة وقوة، وبعدها أضافت له أعواد الخوص، حتى تتمكن من تجميع الأوراق المعالجة معا، وصممت أول فستان لها بورق الأشجار.

وترى مروة أن استخدام المواد الطبيعية مثل أوراق الشجر إضافة فنية للأزياء، فهو تجسيد لجمال الطبيعة وألوانها وأناقتها، وتحلم الفتاة بأن تنشئ شركة متخصصة في صناعة الفساتين اليدوية، والتي تستخدم بها مزيدا من المواد الطبيعية.