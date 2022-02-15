حريق يودي بحياة 3 أطفال بمصر

أحمد عاطف (القاهرة)

أودى حريق بإحدى عقارات مصر بحياة ثلاثة أطفال، حيث تسببت مدفأة كهربائية في اشتعال النيران بغرفتهم.

وقعت الحادثة بمحافظة الإسماعيلية، شمالي شرق مصر، حيث اشتعل حريق بغرفة الأطفال الثلاثة بسبب المدفأة الكهربائية، مما أدى إلى تفحم جثث الأطفال، ولم تكن والدتهم بالغرفة ونجت من الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإنقاذ بقية شقق العقار وكذلك المباني المجاورة من الحريق، وذلك لأن المباني في منطقة الحريق متقاربة للغاية.

وأصيبت الأم بحالة اختناق نتيجة انتشار الدخان داخل الشقة، إلى جانب تعرضها لصدمة عصبية جعلتها ترفض الذهاب إلى المستشفى لعلاجها.

واكتشفت قوات الإطفاء أثناء ذلك إصابة شخصين آخرين من سكان العقار بحروق واختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتقوم الشرطة المصرية بتفحص مكان الحريق، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية به، والتوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء الحادثة.