19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
حريق يودي بحياة 3 أطفال بمصر
أرشيفية
15 فبراير 2022 13:59

أحمد عاطف (القاهرة)
أودى حريق بإحدى عقارات مصر بحياة ثلاثة أطفال، حيث تسببت مدفأة كهربائية في اشتعال النيران بغرفتهم.
وقعت الحادثة بمحافظة الإسماعيلية، شمالي شرق مصر، حيث اشتعل حريق بغرفة الأطفال الثلاثة بسبب المدفأة الكهربائية، مما أدى إلى تفحم جثث الأطفال، ولم تكن والدتهم بالغرفة ونجت من الحريق.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإنقاذ بقية شقق العقار وكذلك المباني المجاورة من الحريق، وذلك لأن المباني في منطقة الحريق متقاربة للغاية.
وأصيبت الأم بحالة اختناق نتيجة انتشار الدخان داخل الشقة، إلى جانب تعرضها لصدمة عصبية جعلتها ترفض الذهاب إلى المستشفى لعلاجها.
واكتشفت قوات الإطفاء أثناء ذلك إصابة شخصين آخرين من سكان العقار بحروق واختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وتقوم الشرطة المصرية بتفحص مكان الحريق، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية به، والتوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء الحادثة.

مصر
حريق
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©