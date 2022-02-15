فيلم للتوعية بمرض السكري في مصر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) لا تنتج الصدمة حزناً، وإنما تخلق تجربة، هذا ما يلخصه الفيلم القصير صايم فاطر من تأليف الكاتب والمخرج الشاب محمود أبو بكر، حيث يعبر فيه عما مر به من واقع أليم تمثل في وفاة والده نتيجة مضاعفات السكر والقدم السكري، حيث يصور ما يعاني منه مريض السكر خلال 8 دقائق فقط. حسب أبو بكر في حديثه لـ«الاتحاد» فإن الفيلم يحكي عن أهم الأمراض المزمنة التي يعاني منها العالم، اهتم الجميع بالابتكار العلمي بوجود علاج ناجز لمرضاه الذين يتخطون الملايين حول العالم، فيما يرجع اسم الفيلم للتحليل الأشهر لمرضى السكر «صايم فاطر»، ليعبر بشكل واضح عن مرضى السكر حول العالم. حسب آخر إحصائية من منظمة الصحة العالمية، تصل الإصابات على مستوى العالم إلى 422 مليون شخص بالغ بالسكري على الصعيد العالمي إذ ارتفع من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين. ويبرز هذا زيادة في عوامل الخطر المرتبطة بقضايا مثل زيادة الوزن والسمنة. وعلى مدى العقد الماضي، اتسعت رقعة انتشار مرض السكري اتساعات كبيرا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عنها في البلدان مرتفعة الدخل. ما هو مرض السكري؟ داء السكري مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال الأنسولين الذي ينتجه. والأنسولين هو هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم (5). ويُعد فرط سكر الدم أو ارتفاع مستوى السكر في الدم من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم السيطرة على داء السكري، ويؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، ولاسيما الأعصاب والأوعية الدموية. وفي عام 2014 كان 9% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر مصابين بداء السكري. وفي عام 2012 كان داء السكري سبباً مباشراً في 1.5 مليون حالة وفاة. ويحدث ما يزيد على 80% من هذه الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. من هنا جاءت فكرة محمود المعتمد على سينما الشباب والمستقلين والأفلام القصيرة، حيث يشير إلى أن الفيلم من كتابته وإخراجه بالكامل ومن تعليقه الصوتي الذي يعبر عن تجربته مع والده الذي أثر في حياته طول فترة العلاج وصولا للصدمة بعد الوفاة، ما دفعه لصناعة الفيلم للتنبيه إلى أهمية العلاج من المرض. يشير محمود إلى أن رد الفعل على الفيلم القصير كبير، حيث يقوم الشباب بترويجه بين أولياء أمورهم المصابين بالسكري، يؤكدون ضرورة العلاج والوقاية من المرض، فيأتي شاب ليحدثني عن مدى تأثره بالفيلم وتأكيده على والدته على سبيل المثال بالعلاج من المرض حتى لا يفقدها، ومن هنا تمت الرسالة. كشفت تقارير، عن علاج جديد باستخدام الخلايا الجذعية التي تنتج الأنسولين أذهل الخبراء، ويبدو أنه منحهم الأمل بعلاج الكثيرين ممن يعيشون مع مرض السكري النوع الأول. وتحدثت التقارير عن حالة مريض يدعى براين شيلتون، الذي وصفت حياته لكونها محكومة بمرض السكري من النوع الأول، وعندما ينخفض مستوى السكر في دمه يفقد وعيه دون سابق إنذار.