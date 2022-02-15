رصد صورة فضائية لواحة قديمة على شكل قلب في مصر

على ارتفاع 250 ميلا (400 كيلومتر) فوق الأرض، نظر رواد الفضاء من على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى كوكبنا في مايو الماضي ورأوا واحة على شكل قلب تتفتح في الصحراء المصرية. وفي 14 فبراير، شوركت الصورة المذهلة في ذكرى عيد الحب للكوكب بأسره، بإذن من موقع مرصد الأرض التابع لناسا. ويُعرف هذا القلب الخصب في الصحراء باسم واحة الفيوم، وهو في الواقع حوض واسع من الأراضي الرطبة يمتد على مساحة تزيد عن 450 ميلا مربعا (1200 كيلومتر مربع). وحافظت الواحة على حياة الإنسان لما يقرب من 8000 عام، وفقا لوكالة ناسا، وكانت نقطة انطلاق لبعض الأعمال الهندسية الأكثر طموحا في التاريخ القديم. وتغذيها قناة طبيعية لنهر النيل القريب المعروفة باسم بحر يوسف، وكانت الواحة ذات يوم بحيرة متلألئة تسمى بحيرة Moeris. واعتمد وجود البحيرة على الفيضانات الموسمية من نهر النيل، وفقا لقسم الجغرافيا بجامعة كلية لندن (UCL). وعندما كانت مياه فيضان النيل منخفضة للغاية، اتخذ حكام مصر القديمة أحيانا إجراءات جريئة. وهناك أدلة على أن سلسلة من الفراعنة الذين عاشوا منذ حوالي 4000 عام عالجوا مشكلة نقص المياه بشكل خاص عن طريق توسيع بحر يوسف لإعادة المياه يدويا إلى المنطقة. ووفقا لموقع UCL على الإنترنت، "كان هذا أحد أقدم المشاريع الهيدرولوجية الوطنية الضخمة في العالم. وملوك الأسرة الثانية عشرة المسؤولون هم أمنمحات الأول والثالث وحصلوا على لقب "ملوك الهندسة"". وبفضل تلك الأعمال الهندسية القديمة، تظل بقية البحيرات المترامية الأطراف في Moeris واحة خصبة تدعم العديد من القرى والبلدات والمزارع والبساتين - والتي يمكنك (ورواد الفضاء) رؤيتها في المناطق الرمادية غير المكتملة التي تشكل الواحة القلب في الصورة.