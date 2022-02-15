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دنيا
جليد ساخن درجة حرارته 300 درجة!
جليد ساخن درجة حرارته 300 درجة!
15 فبراير 2022 13:25

أحمد مراد (القاهرة)

يذخر الكون من حولنا بالعديد من الغرائب والعجائب التي قد لا تُصدق، وتفوق الخيال في غرابته، واحدة من هذه العجائب والغرائب تظهر في أحد الكواكب الواقعة خارج المجموعة الشمسية، والمعروف بـ «غليس»، أو «Gliese»، وهو يتكون من جليد ساخن جداً!.
يقع كوكب «غليس» على بعد 30 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ويعادل حجمه 22 مرة من حجم الكرة الأرضية، وقد اكتشفه علماء سويسريون في مرصد «فرانسوا أجزافييه بانيو» في مدينة سانت لوك السويسرية خلال شهر مايو من العام 2007.
ويتشكل هذا الكوكب من ماء مضغوط بطريقة فيزيائية عالية جداً، الأمر الذي حوله إلى قطعة جليدية ساخنة جداً. علماً بأن هذه الطريقة الفيزيائية المضغوط بها الماء على كوكب «غليس» من المستحيل أن تحدث على كوكب الأرض.
وتصل درجة الحرارة على سطح كوكب «غليس» إلى 300 درجة مئوية، ويعود السبب إلى بقاء الجليد متماسكاً ومتيناً رغم درجة الحرارة العالية إلى الكمية الهائلة من المياه الموجودة على الكوكب، فضلاً عن الجاذبية التي تسحب هذه المياه إلى لب الكوكب، وتحافظ على جزيئاتها، ومن ثم لا تتبخر أبداً.
ويرجح بعض العلماء أن يكون لكوكب «غليس» نواة صخرية، وطبقة خفيفة من الهيدروجين.

الجليد
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