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دنيا
أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها
أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.. تعرف عليها
15 فبراير 2022 12:57

لا تنتج أجسام مرضى السكري كمية كافية من الأنسولين أو لا تستطيع استخدام الأنسولين بشكل صحيح ، ما يؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم، ويعد اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI) أحد الطرق للمساعدة في إدارة الحالة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، فإن الأطعمة والمشروبات التي يمتصها الجسم ببطء هي الأفضل لأنها لا تسبب طفرات وانخفاضات في نسبة السكر في الدم.

يقيس GI تأثيرات أطعمة معينة على مستويات السكر في الدم، يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم اختيار الأطعمة ذات الدرجات المنخفضة أو المتوسطة من GI.

خبز القمح الكامل

يحتوي خبز القمح الكامل على درجات منخفضة في مؤشر جلايسيمي ، كما تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

الفاكهة
البطاطا الحلوة .
دقيق الشوفان ونخالة الشوفان.
المكسرات.
البقوليات.
الثوم.
السمك.

المصدر: وكالات
السكري
مرض السكري
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