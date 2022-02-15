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تجربة جديدة للترفيه في رأس الخيمة
تجربة جديدة للترفيه في رأس الخيمة
15 فبراير 2022 12:23

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت «راك ليجر» و«غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة» عن افتتاح تجربة «جيس سليدر»، الزلاجة التي تسير على أطول مسار فولاذي في المنطقة فوق أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للمغامرات في المنطقة، يأتي إطلاق «جيس سليدر» في «مركز جيس للمغامرة» ليوفر للعائلات وعشّاق المغامرة فرصة الاستمتاع بتجربة مبهجة في هذه الوجهة السياحية الجديدة.
وتصل سرعة زلاجات «جيس سليدر» إلى 40 كيلومتراً في الساعة أثناء نزولها مرتفعات جبال الحجر على مسار منخفض الارتفاع، لتوفر بذلك جولة رائعة عبر المناظر البانورامية والإطلالات المذهلة على التضاريس الجبلية الخلابة، بسرعة تبدو أعلى بمعدل عشرة أضعاف السرعة الحقيقية أثناء الجلوس على ارتفاع منخفض عن سطح الأرض. وتستغرق الرحلة الخاضعة للتحكم بالكامل قرابة 8 دقائق تقطع خلالها مسافة 1885 متراً من البهجة المطلقة، عبر المنعطفات الشديدة والمنحدرات المتموجة.
وتتمتع الزلاجات بتصميم مريح يستوعب شخصين، أحدهما في الأمام والآخر في الخلف، لتمكين الزوار من مشاركة هذه التجربة الرائعة مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة، أو حتى خوض هذه التجربة بمفردهم.
وقالت أليسون جرينيل، الرئيس التنفيذي في «راك للضيافة القابضة»: تسعدنا إضافة هذه الوجهة الفريدة إلى قائمة التجارب المتميزة التي يحتضنها جبل جيس، وإثراء تمكين الخيارات التي تتيح للزوار خوض تجارب استثنائية على أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات.
من جهته، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «شهدت إمارة رأس الخيمة فترة حافلة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، تزامناً مع سعيها لترسيخ مكانتها الرائدة وتعزيز شهرتها كوجهة عائلية بامتياز وكعاصمة للمغامرات في منطقة الشرق الأوسط.. وتأتي تجربة جيس سليدر في إطار استثمار بقيمة نصف مليار درهم وتم الإعلان عنه خلال عام 2021.

 

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