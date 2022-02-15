أطعمة تعمل على تحسين عملية الهضم.. تعرف عليها

يمكن لمشكلة بسيطة في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ تشعرك بعدم الارتياح، كما يمكن أن تؤدي عادات الأكل السيئة والوجبات الثقيلة ووقت الوجبات غير المنتظم والعديد من العوامل إلى خلل في نظام أمعائك.

يلعب نظام الأمعاء الصحي دورًا حيويًا لأنه مسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من النفايات، ويمكن لنظام الأمعاء الصحي أن يوازن بين صحتك العامة - الجسم والعقل والروح، وتعتبر صحة الأمعاء مهمة للغاية لدرجة أن بعض العلماء يشيرون إلى أنها "دماغ ثانية".

للنمو الصحي لبكتيريا الأمعاء أو البكتيريا الدقيقة ، تتطلب الأمعاء بيئة متوازنة، تعتمد صحة الأمعاء بشكل أكبر على تكوين بكتيريا الأمعاء، ويتطلب القولون (الجزء المعوي) درجة حموضة مثالية .

هذه البكتيريا ضرورية لعملية الهضم الطبيعية وتقوي المناعة، وتتأثر صحة الأمعاء بشكل مباشر بما نأكله لذلك تأكد دائمًا من تناول ما تأكله لأنه يؤثر بشكل كبير على توازن فلورا الأمعاء.

أسهل طريقة للحفاظ على صحة الأمعاء طبيعية عن طريق تناول الأطعمة الصديقة للأمعاء مثل الأطعمة الغنية بالألياف والفواكه التي يمكن أن توازن الأمعاء، لذلك ، إليك أنواع الأطعمة التي يجب تناولها لتحسين عملية الهضم.

1- الحبوب الكاملة

2- الخضروات الورقية

3- البروتين