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دنيا
وفاة الكاتب إدريس الخوري أحد أعمدة الأدب في المغرب
وفاة الكاتب إدريس الخوري أحد أعمدة الأدب في المغرب
15 فبراير 2022 12:13

توفي الكاتب والقاص المغربي إدريس الخوري مساء الاثنين بمنزله في الرباط عن سن ناهزت 83 عاما، ومن المنتظر أن يوارى الثرى ظهر اليوم بالعاصمة المغربية.
ونعاه اتحاد كتاب المغرب في بيان قال فيه "بوفاة الكاتب إدريس الخوري، يكون المغرب الإنساني والإبداعي والإعلامي، قد فقد إنساناً نادراً واستثنائياً، وكاتباً كبيراً، ومبدعاً رفيعاً وملتزماً، وصديقاً وفياً للشعب المغربي، بمختلف شرائحه الثقافية الاجتماعية، وأحد من خدموا الثقافة والصحافة والإبداع الأدبي المغربي، بشكل قل نظيره، على مدى عقود من الكتابة والإبداع والحضور والنضال والسفر والمغامرات وحب الحياة والنقاش والجدل والتضحيات".

وُلد الخوري في العام 1939 بمدينة الدار البيضاء، وعمل صحفياً بجريدة "المحرر" التي تحولت لاحقا إلى "الاتحاد الاشتراكي".

انضم إلى اتحاد كتاب المغرب في العام 1968، واشتهر خاصة في مجال القصة القصيرة حيث أصدر عدة مجموعات قصصية من أشهرها "حزن في الرأس والقلب" في العام 1973، و"ظلال" في 1977، و"البدايات" في 1980 ثم "الأيام والليالي" في نفس العام، و"مدينة التراب" في 1988، و"فضاءات، دار الكلام" عام 1989، ثم "يوسف في بطن أمه" في 1994.

بدأ الخوري مشواره الأدبي شاعرا في مطلع الستينيات، لكن سرعان ما اتجه إلى كتابة الخاطرة والقصة والمقالة. وله كتابات في إطار السرد الأدبي والنقدي والفني حول السينما والمسرح والتشكيل والرحلة والموسيقى والسياسة.

وقال اتحاد الكتاب في بيانه "هكذا، ظل كاتبنا الراحل قاصاً وناثراً وكاتب مقالة من الطراز الرفيع، يتميز بأسلوبه الخاص في الكتابة وبلغته المميزة له، في التعبير والسرد وصوغ المفارقات الاجتماعية، ما جعل تجربته القصصية وكتاباته عموماً، ذات نكهة ساحرة، بما تضمره من سخرية وصفية ونقدية مبدعة".

المصدر: رويترز
المغرب
الرباط
الكتابة
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