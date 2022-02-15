كواليس مصوري «اكسبوجر».. غرائب وطرائف

مرتضى البريري (أبوظبي)

لا تخلو المواقف التي ترصدها عدسات المصورين من مواقف غريبة أو طرائف واجهتهم خلال رحلاتهم، على الرغم من متابعتهم لقسوة الحياة وصعوباتها، ومآسي الحروب وآثارها.

وخلال فترة انعقاد المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» من 9 إلى 15 فبراير، أشار المصوّر الروسي المتخصص في المناظر الطبيعية، دانيال كوردان إلى أنه جاء من روسيا، بلد الثلج والبرد، وشارك بلقطات محورها البرد والثلج، في معرض يرصد حياة قبائل شعب النينيتس الرحّل الذين يرعون غزلان الرنة، ويعيشون في شمال روسيا بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، حيث قضى معهم بضعة أشهر وهو يرصد تجهيزاتهم وتحضيراتهم لتلك الرحلة.

ويضيف كوردان: ذهبتُ إلى تلك المنطقة مع صديق لي من إيطاليا، وهو نباتي، يحب الحيوانات، ويتألم لآلامها، وفي أحد الأيام، شاهد بعض الأهالي وهم يذبحون واحداً من غزلان الرنة أمام عينيه، ومن شدة تأثره بالمنظر أصيب بصدمة (عاطفية) تجاه ذلك الحيوان، لدرجة أنه كاد يغمى عليه من شدة الأسى.

يقول كوردان: «كان هذا من المواقف الغريبة التي تفاجأ منها السكان هناك، الذين يعتمدون في غذائهم على اللحوم، وهو ما دعا الحاضرين إلى الاستغراب من التعبيرات التي ظهرت على وجهه وهو يتألم من عملية طبيعية بالنسبة لشعوب تلك المنطقة، ولكنه أدرك بعد ذلك أنهم لا يمتلكون خياراً آخر، وعليهم أن يأكلوا لحم غزال الرنة لكي يعيشوا ويواجهوا الظروف الطبيعية القاسية في تلك المنطقة، لأن أقرب متجر كان على بعد 5000 كيلومتر».

ومع ذلك، يؤكد المصور الروسي أن شعب النينيتس كان طيباً جداً ومتعاطفاً مع صديقه الإيطالي، حيث أرادوا أن يطعموه شيئاً ما، فانطلقوا إلى خارج الخيام، حيث يخزنون الطعام، في مكان تبلغ درجة الحرارة فيه 40 درجة مئوية تحت الصفر، وأخرجوا له رغيفاً من الخبز متجمداً تماماً!

وأوضح عالم الأحياء ومصور الحياة البرية، الدنماركي موجين ترول، أن مشروعه يركز على تصوير القرود، هو ما ظهر في «اكسبوجر»، تحت عنوان «لغة العيون».

وقال ترول: «أمضيت أسبوعاً في الغابة المطيرة بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو لتصوير قرد الململة ذي الأنف الطويل، وهو ذكر عَزب، وفي أحد الأيام جاء هذا القرد وجلس أمامي لمدة خمس دقائق، قام خلالها باتخاذ وضعيات مختلفة، وكأنه عارض أزياء أمام الكاميرا يريدني أن ألتقط له بورتريه، وكان يتلفت حوله ويعطي هذه التعابير المدهشة، وخلال الدقائق الخمس كان يُرجع رأسه إلى الوراء وينظر للأعلى نحو السماء، وأحياناً يغمض عينيه ويختفي في عالمه الداخلي وكأنه يتأمل».

وحول مواقفه التي حدثت معه أثناء تصويره قرد المكّاك الأسود في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، حيث أمضى أسبوعين لتصوير هذا النوع من القرود، قال موجين: «لا أبدي في العادة أي تفاعل مع القرود، ولا أنظر إلى أعينها حرصاً على أن أراقبها بشكل حيادي، لكنها كانت فضولية جداً، حتى إنها أرادت أن تعرف سبب عدم نظري إليها، فكانت تنظر إلى وتبتسم، وكأنها تفعل حركات كوميدية لتحريك مشاعر الضحك لديّ».

وأضاف موجين ترول: «في إحدى المرات، بينما كنت جالساً على الأرض لأكون بمستوى نظرها، لكي لا تضطر إلى النظر للأعلى، شعرت بالتعب ووقفت لأحرك أقدامي قليلاً، ومشيت بعيداً عن الكاميرا، وعندما التفتُّ رأيت قرداً صغيراً يمشي تجاه الكاميرا، ثم حملها وبدأ يتعامل معها، وبدا كأنه مصور حياة برية حقيقي، ينظر خلال العدسة، ويحاول أن يستكشف الإعدادات.. لم أعرف ما الذي كان يفعله بالضبط، لكنها كانت لحظة مدهشة ستبقى في ذاكرتي لفترة طويلة».