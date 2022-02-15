19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
تشخيص كورونا عبر رسالة صوتية في"واتساب"
نظام جديد لتشخيص كورونا عبر رسالة صوتية في"واتساب"
15 فبراير 2022 07:24

أعلن فيليب ميغيل رئيس حكومة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أن السلطات الصحية أطلقت نظاما للتشخيص الأولي لعدوى فيروس كورونا عبر التسجيل الصوتي لسعال المريض.

                                                                  
وكتب على "تويتر": "تقوم بوينس آيرس بالفعل بتحديد إمكانية الإصابة بفيروس كورونا من خلال صوت عبر منصة (واتساب)".

وأضاف: "تم تطوير نظام التشخيص الأولي للفيروس بواسطة صوت السعال باستخدام الذكاء الصناعي للتحليل، إذ تم تحميل 140 ألف عينة صوتية على البرنامج، والتي تم تسجيلها من قبل كل من المرضى المصابين بفيروس كورونا والأشخاص الأصحاء".

وتابع: "يجب على أولئك الذين يرغبون في اختبار السعال أن يكتبوا إلى برنامج (واتساب) الرسمي لحكومة بوينس آيرس، وفي حال ظهرت عليه أعراض المرض، فسيعرض عليه إرسال رسالة صوتية مصحوبة بسعال".

وأوضحت الحكومة، أنه "بمجرد تلقي رسالة صوتية، يقوم برنامج (IATos) الصوت، بتحليل ما إذا كان يتطابق مع أنماط سعال الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وينصح الشخص بإجراء اختبار كوفيد".

وبحسب سلطات المدينة تبلغ الدقة في الوقت الحالي حوالي 86%.

وأعلنت الأرجنتين عن إصابة 8.7 مليون حالة، منها 6289 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مؤكدة تطعيم ما يقرب من 80% من السكان بشكل كامل ضد فيروس كورونا.                                               

المصدر: وكالات
التسجيل الإلكتروني
واتساب
كورونا
كوفيد 19
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©