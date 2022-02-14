«ديث أون ذي نايل» يتصدر الشباك

واشنطن (أ ف ب)

تصدر فيلم «ديث أون ذي نايل» شباك تذاكر صالات العرض في أميركا الشمالية فور انطلاق عروضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب شركة «إكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم، الذي يروي قصة أحد أشهر تحقيقات التحرّي البلجيكي صذي الشاربين إركول بوارو، إيرادات بلغت 12.8 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد.

وهذا الفيلم الذي أخرجه كينيث براناه هو الاقتباس السينمائي الثالث للقصة التي كتبتها عام 1937 ملكة الرواية البوليسية أغاثا كريستي، ويلعب بطولته كينيث براناه وتوم بيتمان وأرمي هامر وإيما ماكي، ومن إخراج كينيث براناه.



