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دنيا
فنان مصري شهير يعيش بمصدر دخل غير متوقع
أرشيفية
15 فبراير 2022 00:31

أحمد عاطف (القاهرة)

كشف الفنان المصري فاروق فلوكس عن أنه متوقف عن العمل في التمثيل منذ خمسة أعوام، ويمكث في المنزل، موضحاً أنه لم يكن غنياً ويعيش الآن على معاشه من الهندسة، ومن دونه لم يكن يدري ماذا سيفعل.

وأوضح فلوكس أنه يعيش الآن على حب الناس وتقديرهم له، مشيراً إلى أنه رجل قدري ويؤمن بقدر الله، ولفت إلى أنه لو وجد حالياً دورا مناسبا فسيقوم بعمله، موضحا أن الجيل القديم ممكن أن يفيد الجيل الجديد.

ولفت الفنان المصري في تصريحات له إلى أنه عمل مع كبار الناس، ومنهم الريحاني والمهندس والست عقيلة راتب، موجهاً نصيحة لابنه الفنان أحمد فلوكس، دعاه فيها للالتزام بالمثل والمبادئ، مشدداً على أن نصيحته له ولجيله هي أن لا يسايروا العصر، ويسايروا المبادئ والمثل التي لا يلتزم بها كثير من الموجودين في عالم الفن.
 

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