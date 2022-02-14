انتحل صفة طبيب وبتر أصابع مريضة.. وهذا مصيره

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 عاماً على عاطل انتحل صفة طبيب وتسبب في بتر أصابع مريضة.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تلقت السلطات الأمنية في الإسكندرية إخطاراً ببلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتسبب في بتر قدمها بدائرة القسم. وكشفت التحريات قيام المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية انتحال صفة طبيب، وعلى إثر ذهاب المجني عليها (ربة منزل) إلى عيادة المتهم حيث قام بتشخيصها وإجراء جبيرة ورباط بقدمها مما تسبب لها في آلام، وبعد استشارته طلب منها الاستمرار على ما اتخذ من إجراءات، وبعد بذلك تفاقمت حالتها الصحية، فقامت بالتوجه إلى التأمين الصحي الذي قرر إجراء عملية جراحية لبتر أصابع قدمها اليمني بسبب العلاج الخاطئ الذي حصلت عليه من المتهم وحرر محضر بالواقعة.
وأوضحت التحريات الأمنية بعد فحص أوراقه من شؤون الخريجين بكلية طب الإسكندرية (شمالي مصر) أن المتهم غير مُقيّد في نقابة الأطباء ورقم القيد على شهادة البكالوريوس المرفقة في البلاغ تبين أنها تخص طبيبة مقيدة من دفعة 2009، وبعرض الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيقات أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.