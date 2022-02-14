19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
انتحل صفة طبيب وبتر أصابع مريضة.. وهذا مصيره
تعبيرية
15 فبراير 2022 00:32

أحمد عاطف (القاهرة)

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 عاماً على عاطل انتحل صفة طبيب وتسبب في بتر أصابع مريضة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما تلقت السلطات الأمنية في الإسكندرية إخطاراً ببلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهم بالتسبب في بتر قدمها بدائرة القسم. وكشفت التحريات قيام المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية انتحال صفة طبيب، وعلى إثر ذهاب المجني عليها (ربة منزل) إلى عيادة المتهم حيث قام بتشخيصها وإجراء جبيرة ورباط بقدمها مما تسبب لها في آلام، وبعد استشارته طلب منها الاستمرار على ما اتخذ من إجراءات، وبعد بذلك تفاقمت حالتها الصحية، فقامت بالتوجه إلى التأمين الصحي الذي قرر إجراء عملية جراحية لبتر أصابع قدمها اليمني بسبب العلاج الخاطئ الذي حصلت عليه من المتهم وحرر محضر بالواقعة.

وأوضحت التحريات الأمنية بعد فحص أوراقه من شؤون الخريجين بكلية طب الإسكندرية (شمالي مصر) أن المتهم غير مُقيّد في نقابة الأطباء ورقم القيد على شهادة البكالوريوس المرفقة في البلاغ تبين أنها تخص طبيبة مقيدة من دفعة 2009، وبعرض الواقعة على النيابة لمباشرة التحقيقات أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
 

آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©