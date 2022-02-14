جريمة مروعة.. ألقت رضيعتها في النيل وحاولت قتل الأخرى
تعبيرية
14 فبراير 2022 23:55
أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت مصر واقعة مأساوية، بعدما تجردت سيدة من كل مشاعر الأمومة وتحجر قلبها، وذهبت بصغيرتيها للقاهرة لقتلهما ثم تنتحر وراءهما أعلى كوبري قصر النيل حينما ألقت بصغيرتها الرضيعة بمياه النيل لتفارق الحياة في الحال. وبدأت الأزمة بانفصال السيدة عن زوجها بمحافظة الدقهلية (شمال مصر) والذي ترك لها طفلتيهما فخططت للتخلص منهما وإنهاء حياتها، لعدم استطاعتها تدبير احتياجاتهم اليومية. وحاولت المتهمة بالإمساك بصغيرتها الثانية ذات الـ 8 سنوات تحاول إلقاءها بالمياه لتلحق بشقيقتها، إلا أن الصغيرة تشبثت بالحياة وقاومتها فأمسكت بسور الكوبري، وهي تستغيث بكل المارة حولها لنجدتها من قبضة الأم القاسية. وهرع المارة لإنقاذ الطفلة «أمارة» واستخلاصها من قبضة المتهمة «إلهام» فحاولت الانتحار بالقفز من أعلى الكوبري إلا أن المارة تمكنوا من السيطرة عليها ومنعوها من إلقاء نفسها بالمياه، حتى وصول قوات الشرطة، وتم ضبطها بمسرح الواقعة. واعترفت المتهمة أمام النيابة باقترافها واقعة قتل الطفلة الرضيعة والشروع في قتل الثانية، مبررة ذلك لمرورها بضائقة مالية نتيجة طلاقها.