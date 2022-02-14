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دنيا
قتلها في «الفلانتين».. لهذا السبب!
تعبيرية
14 فبراير 2022 23:49

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر واقعة مروعة تزامناً مع عيد الحب، بعدما تلقى الأمن بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في النزهة (شرق القاهرة)، مصابة بطعنات تسببت في وفاتها.

وكشفت التحقيقات عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، الذي قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما وشكه في تصرفاتها وبتكثيف التحريات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوكها.

وبحسب التحريات الأمنية، كان المتهم يتهم زوجته في شرفها، وأنها تخونه ويعاقبها على ظنونه وشكوكه، ورغم أنه لم يملك أي دليل يؤكد هواجسه، إلا أنه تمادى في الخصومة وحول حياتها إلى جحيم، وحاولت الزوجة تهدئة الأمور معه وإقناعه بخطئه، لكنها فوجئت به يعتدى عليها بالضرب واستل سكيناً من المطبخ واعتدى عليها حتى سقطت مغشياً عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة. أمرت سلطات التحقيق بحبسه على ذمة التحقيقات، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضي

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