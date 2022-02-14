هنا شيحة تدخل «بيت فرح»

محمد قناوي (القاهرة)

بدأت هنا شيحة تصوير مسلسل «بيت فرح»، والذي تقوم ببطولته أمام الفنان أشرف عبد الباقي في ثاني تعاون بينهما بعد مشاركتهما في فيلم «حب البنات» قبل 18 سنة، وتحديداً عام 2004، وهو الفيلم الذي حقق نجاحاً مميزاً.

وقالت، إن المسلسل مكون من 18 حلقة، وهو فكرة يسرى الفخراني وسيناريو وحوار هبة رجب، وإخراج أحمد حسن ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة ويعاني الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه.

وتشارك هنا في بطولة المسلسل الرمضاني «راجعين يا هوا» المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، ونور، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وعبرت عن عودتها للسينما بعد غياب أربع سنوات منذ مشاركتها في فيلم «الديزل» مع محمد رمضان في عام 2018، من خلال فيلمين تقول عنهما: الأول والذي أنتظر عرضه بدور العرض المصرية، فيلم «النهاردة يوم جميل»، الذي يناقش قضية الاغتصاب الزوجي، وتجسد خلاله شخصية «سميحة» المرأة المقهورة، وتتعرض للعديد من الأزمات مع زوجها، والفيلم يشارك هنا في بطولته، باسم سمرة، وأحمد وفيق، ونجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج نيفين شلبي.

وأضافت: أما الفيلم الثاني، فقد بدأ عرضه خلال موسم رأس السنة السينمائي، وهو فيلم «مربع برمودة» تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومصطفى خاطر، وروجينا، ودينا، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، وأقدم من خلال دور فتاة تدعى شيري، وتدور أحداث دورها حول الإطار الكوميدي. آخر ظهور تليفزيوني لهنا شيحة وجودها ضيفة شرف في مسلسل «فارس بلا جواز» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة مصطفى قمر ومحمد ثروت.