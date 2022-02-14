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الشائعات تلاحق سيلين ديون
الشائعات تلاحق سيلين ديون
15 فبراير 2022 02:15

القاهرة (الاتحاد)

صار مظهر المغنية الشهيرة سيلين ديون، موضوعاً شائعاً يشغل الجمهور والإعلام، لاسيما بعد أن أصبح جسدها نحيلاً للغاية على مر السنين، وزاد القلق بشأن صحتها عندما اضطرت إلى إلغاء الحفلات حيث ربط البعض ذلك بنحافتها الشديدة.
ولا يكمن السبب وراء مظهر المطربة الكندية، البالغة 53 عاماً، لاتباعها نظاماً غذائياً صارماً فحسب، ولكنها تتبع جدولاً ضخماً من التمارين الرياضية الشاقة.
وبمجرد أن ظهرت سيلين بمظهرها الجديد، راجت الشائعات، وأكد البعض أن نظامها الغذائي سيئ للغاية، وأشارت بعض المصادر إلى أنها كانت تعاني تقلصات عضلية إلى جانب إصابتها بالجفاف بسبب النظام الغذائي الصارم مع الإفراط في التدريب. وقال موقع «The Things»، إنه على الرغم من بلوغها الثالثة والخمسين من عمرها، إلا أنها لا تظهر عليها علامات التقدم في السن، حيث تؤكد سيلين بشكل مستمر أنها تشعر بأنها في أفضل حالاتها رغم ما يدعيه المعجبون ووسائل الإعلام عكس ذلك.

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