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دنيا
الترفاس المغربي.. «بيض الأرض»
الترفاس المغربي.. «بيض الأرض»
15 فبراير 2022 02:12

محمد نجيم (الرباط)

يصنف المغرب ضمن البلدان التي ينبت فيها «الترفاس» أو الكمأ أو الفقع.. ونظراً لندرته وغلاء ثمنه، فيسمونه بيض الأرض، جواهر الأرض، رعد الأرض. وهو نبات فطري شبيه بحبات البطاطس وتزن الحبة الواحدة من «الترفاس» المغربي بين 100 إلى 150 جراماً ويمكن أن يجد المنقب عن فطر«الترفاس» على حبات أصغر من حبة الجوز، حسب خصوبة التربة وجودة المناخ ووفرة سقوط الأمطار. وتجود الأرض الخصبة على أصحاب الحقول، في مناطق معينة من المغرب، ببعض حبات «الترفاس» علامة على موسم فلاحي جيد.
الفلاح صالح التازي الذي يجمع حبات الفقع من حقوله بالجنوب الشرقي للمغرب قال: يقبل الناس من الدار البيضاء والرباط على شراء محصولنا، ولو كان قليلاً؛ لأنه من الفطر النادر والغني جداً بعدد من بالبروتينات والفوسفور والكلور والبوتاسيوم وبفيتامين A وB1 والأحماض الأمينية، كما يعمل على الحد من الكوليسترول الضار ويقي من هشاشة العظام، كما يقوي المناعة، إضافة إلى فوائد أخرى في كتب الطب ويكثر «الترفاس» خلال سقوط الأمطار الغزيرة، وفي المناطق  الخصبة. 
ولفت إلى أن هناك شركات وجمعيات من المجتمع المدني توفر كل الوسائل للشباب لجمع حبات الكمأ وتسويقه محلياً أو إلى بلدان أوروبا ودول الخليج العربي. وقد يصل سعر الكيلوجرام الواحد من الفقع أو «الترفاس» المغربي إلى 100 دولار ويزيد حسب الجودة.

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