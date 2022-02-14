لماذا نشتهي أنواعاً من الطعام؟

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح خبراء التغذية أن هناك عوامل عدة تجعلنا نشتهي طعاماً معيناً، قد تكون جسدية أو نفسية، فقد ترجع إلى رغبة الجسم في طعام يعزز عملية الشفاء أو يعوض افتقار بعض العناصر الغذائية أو يستعيد الطاقة المستنزفة. أما الأسباب النفسية، فقد تنشأ من روائح أطعمة معينة أو رؤيتها بما يجعل الشخص يرغب في استشعار الماضي والعودة بالزمن، أو قد تنبع من شعوره بالوحدة أو الحزن، كما أنها تعتبر دليلاً على خلل في الهرمونات، مثل السيروتونين واللبتين. وأوضحت صحيفة «Times of India» أن الاحتفاظ بدفتر يوميات عن عاداتك الغذائية، وتدوين ما تأكله، يوفر لك مرآة لعاداتك الغذائية الفعلية.