19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
علي يوسف السعد يكتب: سافروا تصحوا
علي يوسف السعد يكتب: سافروا تصحوا
15 فبراير 2022 02:12

هل حقاً يزيد السفر من سلامتنا؟ هل يطيل في العمر؟ هل يجدد طاقتنا؟ هل دائماً نعود منه بالغنيمة، أم في بعض الأحايين يُعد مخاطرة؟ وهل تأمرنا صحتنا بشيء إذا أردنا السفر؟
مما لا شك فيه أن السفر يحسن من صحتنا البدنية والنفسية، فكم من مريض اشتكى داء فيصف الطبيب هذه الجملة دواءً «غير الجَو» والسفر هو المعنى الحقيقي لهذه الوصفة!
يفسر لك ذلك أن الابتعاد عن الروتين اليومي للحياة والضغوطات التي نواجهها في الدراسة والعمل والحياة الأسرية، من شأنه أن يعيد لنا الطاقات المفقودة، عن طريق الاسترخاء، وإلقاء المشاكل خلف ظهورنا أثناء سفرنا، مما يقلل من إفرازات هرمونات التوتر، ويزيد من إفرازات هرمونات السعادة.
إن رؤية أناس مختلفين والتعامل معهم، ومعرفة ثقافات مختلفة، ورؤية أماكن جديدة، يعزز من الثقة بالنفس، لأنك ترى ما لا يراه الآخرون، وتعرف ما لا يعرفه الآخرون. وتمثل أحداث السفر ذكريات سعيدة لصاحبها، يتذكرها حين احتياجه إليها لتزيد من سعادته. إن خروج الأسرة في سفر عائلي من شأنه أن يجدد هذه الحياة، وكل ما مرَّ ذكرُهُ من شأنه أن يكون وقاية من الأمراض النفسية مثل مرض الاكتئاب وغيره، وأن يخفف من حدتها إن كانت موجودة.
وليست الفوائد نفسية فقط، بل تتعداها إلى الجسدية. الطب الحديث يؤكد العلاقة الترابطية بين النفس والجسد، وأن كلاً منهما يؤثر في صاحبه، وكثيرٌ من الأمراض العضوية يكون منشؤها نفسياً، وحين لا يجد الطبيب سبباً عضوياً للمرض سرعان ما يبحث عن سبب نفسي، وأثبتت الدراسات أن كثيراً من أمراض القلب يكون سببها التوتر الشديد، وإذا كان السفر علاجاً للتوتر، فهو كذلك علاج لأمراض القلب. وفي السفر تمارس كثيراً من الرياضات كالسباحة والمشي والركض وغيرها، وهذا يعزز من صحتك.
ولا ينبغي أن ننسى السياحة العلاجية، وهي السفر إلى أماكن محددة بغرض الاستشفاء مثل حمامات بورقيبة بتونس الخضراء، وحمامات ماعين والبحر الميت بالأردن أو مدينة كارلوفي فاري في التشيك -التي تحدثت عنها سابقاً- والتي يستشفى بها من أمراض العظام والأمراض الجلدية والعضلية، وغير ذلك كثير. وقد لا ينطبق هذا على الجميع فالسفر أحياناً لا يناسب البعض، فقد ينصحك طبيبك بعدم السفر لعلمه بتاريخك المرضي الذي ينبغي أن تخبره به بكل وضوح، وربما يقرر أن وسائل الانتقال لا تناسبك، وقد ينصحك بمتابعة دائمة لصحتك فيثنيك عن السفر، وقد يبيح لك السفر لكن ينصحك بأخذ احتياطات معينة، وعليه أنصحك باستشارة طبيبك قبل السفر إذا كنت تعاني بعض الأمراض.
ولجعل سفرك مريحاً صحياً، فنصحيتي لك بالاعتناء بتناول الطعام الصحي، والنوم الجيد، والبعد عن المشاحنات.
لا يخالج الشكُّ أحداً أن السفر حياة مع الحياة، وعُمر فوق العُمر، ودواء لبعض الداء، فسافروا تصحوا.

علي يوسف السعد
قصاصات مسافر
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©