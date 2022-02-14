علي يوسف السعد يكتب: سافروا تصحوا

هل حقاً يزيد السفر من سلامتنا؟ هل يطيل في العمر؟ هل يجدد طاقتنا؟ هل دائماً نعود منه بالغنيمة، أم في بعض الأحايين يُعد مخاطرة؟ وهل تأمرنا صحتنا بشيء إذا أردنا السفر؟

مما لا شك فيه أن السفر يحسن من صحتنا البدنية والنفسية، فكم من مريض اشتكى داء فيصف الطبيب هذه الجملة دواءً «غير الجَو» والسفر هو المعنى الحقيقي لهذه الوصفة!

يفسر لك ذلك أن الابتعاد عن الروتين اليومي للحياة والضغوطات التي نواجهها في الدراسة والعمل والحياة الأسرية، من شأنه أن يعيد لنا الطاقات المفقودة، عن طريق الاسترخاء، وإلقاء المشاكل خلف ظهورنا أثناء سفرنا، مما يقلل من إفرازات هرمونات التوتر، ويزيد من إفرازات هرمونات السعادة.

إن رؤية أناس مختلفين والتعامل معهم، ومعرفة ثقافات مختلفة، ورؤية أماكن جديدة، يعزز من الثقة بالنفس، لأنك ترى ما لا يراه الآخرون، وتعرف ما لا يعرفه الآخرون. وتمثل أحداث السفر ذكريات سعيدة لصاحبها، يتذكرها حين احتياجه إليها لتزيد من سعادته. إن خروج الأسرة في سفر عائلي من شأنه أن يجدد هذه الحياة، وكل ما مرَّ ذكرُهُ من شأنه أن يكون وقاية من الأمراض النفسية مثل مرض الاكتئاب وغيره، وأن يخفف من حدتها إن كانت موجودة.

وليست الفوائد نفسية فقط، بل تتعداها إلى الجسدية. الطب الحديث يؤكد العلاقة الترابطية بين النفس والجسد، وأن كلاً منهما يؤثر في صاحبه، وكثيرٌ من الأمراض العضوية يكون منشؤها نفسياً، وحين لا يجد الطبيب سبباً عضوياً للمرض سرعان ما يبحث عن سبب نفسي، وأثبتت الدراسات أن كثيراً من أمراض القلب يكون سببها التوتر الشديد، وإذا كان السفر علاجاً للتوتر، فهو كذلك علاج لأمراض القلب. وفي السفر تمارس كثيراً من الرياضات كالسباحة والمشي والركض وغيرها، وهذا يعزز من صحتك.

ولا ينبغي أن ننسى السياحة العلاجية، وهي السفر إلى أماكن محددة بغرض الاستشفاء مثل حمامات بورقيبة بتونس الخضراء، وحمامات ماعين والبحر الميت بالأردن أو مدينة كارلوفي فاري في التشيك -التي تحدثت عنها سابقاً- والتي يستشفى بها من أمراض العظام والأمراض الجلدية والعضلية، وغير ذلك كثير. وقد لا ينطبق هذا على الجميع فالسفر أحياناً لا يناسب البعض، فقد ينصحك طبيبك بعدم السفر لعلمه بتاريخك المرضي الذي ينبغي أن تخبره به بكل وضوح، وربما يقرر أن وسائل الانتقال لا تناسبك، وقد ينصحك بمتابعة دائمة لصحتك فيثنيك عن السفر، وقد يبيح لك السفر لكن ينصحك بأخذ احتياطات معينة، وعليه أنصحك باستشارة طبيبك قبل السفر إذا كنت تعاني بعض الأمراض.

ولجعل سفرك مريحاً صحياً، فنصحيتي لك بالاعتناء بتناول الطعام الصحي، والنوم الجيد، والبعد عن المشاحنات.

لا يخالج الشكُّ أحداً أن السفر حياة مع الحياة، وعُمر فوق العُمر، ودواء لبعض الداء، فسافروا تصحوا.