أساليب مبتكرة لـ«الأرشيف والمكتبة الوطنية» لعرض مقتنياته في مهرجان الشيخ زايد

أبوظبي (وام)

يشارك «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في مهرجان الشيخ زايد 2022، من خلال منصة «ذاكرة الوطن» التي تعرض مشاريع حضارية تفخر بها دولة الإمارات في السنوات العشر الأخيرة بأسلوب مبتكر وجذاب، يستهوي رواد المهرجان بمختلف شرائحهم. ومن أبرز هذه الوسائل مجموعة الشاشات الجدارية الكبيرة الممتد لأكثر من عشرة أمتار، وهي موصولة بدائرة تتسع للقدمين يقف عليها الزائر، فتمتلئ الشاشة التي تقابله بصورة لمشروع معين مع معلومات كافية ومختصرة عنه، لتستهوي هذه الوسيلة المبتكرة رواد المنصة بمختلف شرائحهم وأعمارهم بين معجب بأسلوب العرض، وزائر تشده المعلومات، فيقف ليقرأها ويستفيد منها. وتتوالى المعلومات على الشاشات منذ عام 2012 حتى 2021 لتعرّف بالمشاريع الرائدة التالية: متحف الاتحاد، محطة براكة النووية، مترو دبي، خط ترام الصفوح بدبي، القمة الحكومية، ميناء خليفة، اللوفر أبوظبي، خليفة سات، رحلة أول رائد فضاء إماراتي، مسبار الأمل، و«إكسبو2020». وما تقدمه الشاشات عن كل واحد من هذه المشاريع التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة هو نص مختصر من بضعة سطور يقرأه الزائر في دقيقة أو دقيقتين، وما يشد الزوار أكثر أن كل واحدة من الشاشات كتب عليها العام من 2012 حتى 2021 ويقف الزائر على الدائرة التي تقابل العام الذي يريد أن يعرف أبرز أحداثه فتنار الشاشة الزرقاء بالصورة والمعلومات، فبالنسبة لميناء خليفة مثلاً، يقرأ الزائر التالي: ميناء خليفة هو أحدث الموانئ الإماراتية في أبوظبي، ويمتاز بعمق حوضه الذي يتيح له استقبال أكبر وأضخم السفن العاملة على خطوط الشحن البحري الدولية، ويمثل ميناء خليفة البوابة الأوسع للتجارة العابرة من وإلى الإمارة، ويُعد الوجهة الوحيدة لعمليات شحن الحاويات بعد نقلها بالكامل من ميناء زايد في نهاية شهر ديسمبر 2012. وتقدم إحدى الشاشات معلومة عن «خليفة سات» على أنه أحد أحدث الأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض عن بُعد، تم تصميمه وتصنيعه في المختبرات المتخصصة بتكنولوجيا الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، ويعتبر أول قمر صناعي إماراتي بالكامل، تم إطلاقه إلى مدار الأرض في 30 أكتوبر 2018. وعن ترام دبي يقرأ الزائر: ترام دبي هو خط ترام في الصفوح بدبي، يمتد لمسافة 14.5 كم على طول طريق الصفوح من مرسى دبي إلى نخلة جميرا، تم افتتاح القسم الأول منه رسمياً في 11 نوفمبر 2014 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وإلى جانب هذه الوسيلة المبتكرة للعرض يثري الأرشيف والمكتبة الوطنية منصته بوسائل مبتكرة أخرى تعرض المقتنيات ولا تقل أهمية، مثل: منظار الواقع الافتراضي، وشاشات العرض التفاعلية، والجهاز المثبت في المجلس الخاص بالمنصة والذي يحسب عدد زوار المنصة.