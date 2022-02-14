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«أسيريدو» تخرج من تحت الماء بعد «اختفاء» 30 عاماً
السياح توافدوا لرؤية القرية
14 فبراير 2022 18:31

عادت بلدة صغيرة ومنسية إلى الظهور مؤخراً من جراء الجفاف، بعدما تناقص منسوب الحوض المائي الذي ظل يغمرها طيلة عقود.

وقرية «أسيريدو» الواقعة بمنطقة غاليسيا، جرى غمرها بالماء سنة 1992 لأجل إقامة حوض مائي في المنطقة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن صحيفة «ديلي ستار».

وبما أن الطاقة الاستيعابية للحوض المائي انخفضت إلى نحو 15 في المئة فقط، خلال الآونة الأخيرة، فإن القرية عادت لتصبح مرئية.

وتوافد السياح إلى المكان بشغف حتى يروا ما أصبحت عليه القرية بعد عقود من التواري عن الأنظار، وسط حالة من الحنين والحسرة.

وبدت البلدة وهي لا تزال محتفظة ببعض البيوت والجدران القائمة إلى جانب سيارات قديمة متهالكة، رغم أن الماء غمرها طيلة 30 عاماً.

وعقب مجيئه إلى المكان، قال مكسمينو روميرو، وهو أحد الزوار، «كما لو أنني أشاهد فيلماً، الأمر يبعث على الحزن».

وأضاف أن ما حدث في هذا الحوض المائي سيتكرر على الأرجح خلال السنوات المقبلة، من جراء تبعات التغير المناخي. من جانبها، قالت ماريا ديل كارمن يانيز، وهي مسؤولة في بلدية المنطقة، إن هذا الجفاف ناجم بالأساس عن ضعف التساقطات المطرية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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