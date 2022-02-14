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دنيا
«اكسبوجر».. بيع 167 صورة
من المهرجان
14 فبراير 2022 16:22

 أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، عن بيع 167 صورة لأشهر المصورين على مستوى العالم، خلال الأيام الخمسة الأولى من أيام دورته السادسة.

ويستضيف المهرجان 45 معرضاً فردياً وجماعياً تروي أكثر من 1600 قصة بصرية في دورة العام الجاري من المهرجان، تعرض آفاقاً واسعة ورؤى متنوعة حول عدد من أبرز القضايا العالمية من خلال عدسات 70 مصوراً عالمياً، حيث تغطي مجموعات الصور المعروضة الثقافة والفنون والجمال والطبيعة والإنسانية، وغيرها من الموضوعات.

ويؤكد بيع هذا العدد من الصوّر نجاح المهرجان في إثراء الذائقة الفنية للجمهور وتعزيز محبتهم لفن التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى دعم تجارب الفنانين في مشاريعهم الإبداعية، وتعزيز الفرص أمامهم لإيصال رسالة الصورة.

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