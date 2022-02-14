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ظاهرة اقتران القمر مع خلية النحل تُزين سماء العالم العربي
ظاهرة اقتران القمر مع خلية النحل تُزين سماء العالم العربي
14 فبراير 2022 15:37

شعبان بلال (القاهرة) 
يُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء في العالم العربي، مشاهدة ظاهرة جديدة، اليوم الاثنين، وهى اقتران القمر مع خلية النحل، في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أنها صحية وممتعة.

ويقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، اليوم الاثنين، حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما في الخامسة والنصف فجرا من صباح اليوم التالي.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس، إن رؤية هذا المشهد تحتاج إلى استعمال نظارة او تلسكوب صغير، موضحا أن الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة. 
وأشار تادرس لـ "الاتحاد"، إلى أن الاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، مضيفا أنه اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلو مترات. 

وشجع أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفا أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط .

وأكد أستاذ الفلك المصري أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيرا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها. 

 
 
 
 
 

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