«شاعر المليون» يواصل مسيرة تحدي الشعر النبطي

أبوظبي (الاتحاد) يواصل برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، والذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مسيرة تحدي الشعر النبطي، وذلك في الحلقة المباشرة الـ 11، والتي ستبث مساء غدٍ الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات وتطبيق البرنامج.

وستضم الحلقة كل من الشعراء (ركاد مطر الشمري من العراق، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبدالله بن خشمان من الكويت، علي الدهمشي العنزي من السعودية، مبارك الرزحان من الكويت، هادي مانع اليامي من السعودية)، والذين سيقدمون روائع شعرهم النبطي أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من (سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد)، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة وعبر الشاشات.

وسيعلن مطلع الأمسية عن نتائج تصويت المشاهدين لشاعرهم المفضل الذي سينضم إلى زملائه في المرحلة المباشرة التالية، إذ تبقى أربعة شعراء وهم (آلاء محمد أحمرو من الأردن، عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، فيصل الشن العنزي من السعودية)، والذين ينتظرون تصويت المشاهدين عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني.