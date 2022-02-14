طلبة المدارس في «اكسبوجر 2022»



الشارقة (الاتحاد)

شكل التنوع الفني الذي يحتضنه المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» بيئة جاذبة لعدد من المدارس، التي استثمرت الحدث في عدة اتجاهات معرفية، حيث نظمت زيارات تعليمية للطلبة لاطلاعهم على موضوعات المعارض المشاركة، والرسائل الإيجابية التي تثري معارفهم العلمية والفنية.

وخلال زيارتهم للمهرجان الذي يختتم 15 فبراير الجاري تعرف الطلاب على فنون التصوير والمبادئ الأساسية لمهارة التقاط الصورة، كما زاروا معارض الحيوانات والبيئة البحرية التي خصص لها المهرجان عدداً من المعارض تحت شعار «إنقاذ المحيطات»، وتعرفوا على أنواع الحياة البرية والكائنات المهددة بالانقراض.وفي تعليقها حول زيارة طلابها للمهرجان، قالت هديل مصطفى، مدرِّسة اللغة العربية والمشرفة في مدرسة «نبراس الإيمان» بالشارقة: «نسعى من خلال زيارتنا للمهرجان إلى تنمية عدة مهارات لدى الطلاب، كالرسم والفنون البصرية، وتعزيز خبراتهم في تناسق الألوان، إضافة إلى تطوير مهارات الطلاب التعبيرية والإنشائية، حيث يمثل (اكسبوجر) فرصة ثمينة لتعزيز الملاحظة لديهم، وتوسيع أفق تصورهم لجماليات الحياة وأحداثها المتنوعة التي تحفل بها معارض المهرجان».

وأضافت: «نستثمر المعرض في تعزيز وعي الطلاب بتنوع ثقافات العالم، كما نطلب من الطلاب بعد عودتهم كتابة تقارير حول ملاحظاتهم التي نتجت عن المعرض، والصور التي وقفوا عندها، والرسائل والفوائد التي اكتسبوها من الزيارة».

