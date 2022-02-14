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من هو توم ستودارت الذي كرمه «اكسبوجر»؟
من هو توم ستودارت الذي كرمه «اكسبوجر»؟
14 فبراير 2022 15:06

الشارقة (الاتحاد)
في موقف وفاء لواحد من رواد «العدسة»، عقد المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، ضمن فعاليات الدورة السادسة، جلسة تكريم لاستذكار المصور العالمي توم ستودارت، حضرها عدد من المصورين المشاركين في المهرجان، وجمهور غفير من محبي فنون التصوير الضوئي.
وفي كلمته التي كرم فيها الإرث الاستثنائي للمصور البريطاني توم ستودارت، قال المصور الصحفي والخبير الإعلامي آيدن سوليفان: «لم يكن توم مجرد موهبة، ومصور ملتزم، بل كان واحداً من عمالقة التصوير، والأفضل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وكنت دائماً أحذو حذوه، ومع ذلك أبقى متأخراً عنه بعض الخطوات».
وكان ستودارت واحداً من أكثر المصورين الصحفيين غزارة في الإنتاج واحتراماً وتقديراً من أبناء جيله، وغطى أحداث الحرب في لبنان، وحصار سراييفو، ووثَّق سقوط جدار برلين، وتوفي إثر صراعه مع السرطان في نوفمبر 2021 عن عمر يناهز الـ 67 عاماً.
وشارك سوليفان، الذي عرف توم لأكثر من 45 عاماً، ذكرياته عن توم وكيف كان أول من يصل إلى الموقع ويلتقط أفضل الصور التي تُنشر في الصفحة الأولى، وأشاد بتواضعه وشجاعته وإقدامه واستعداده على الدوام لإرشاد وإلهام المواهب الصاعدة، مع أنه كان من أبرز رواد فن التصوير.
وبعد الإشادة بالمصور العالمي، تم عرض مجموعة من الصور التي التقطها ستودارت من الجبهات المختلفة، والتي أصبحت أيقونات في عالم التصوير.

 

مهرجان إكسبوجر
إكسبوجر
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