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رياح "آكلة الثلوج" تهب على أميركا.. ما القصة؟
رياح "آكلة الثلوج" تهب على أميركا.. ما القصة؟
14 فبراير 2022 14:48

أحمد مراد (القاهرة)
الرياح التي تهب على مختلف مناطق الكرة الأرضية، تتعدد أنواعها، وأشكالها، واتجاهاتها، وسرعاتها، وفي أحيان كثيرة تصل إلى حد العواصف والأعاصير، ولكن أغربها الرياح "آكلة الثلوج"، والمعروفة بـ " رياح الشينوك".

تتسب "رياح الشينوك" في حدوث تغيرات سريعة في درجات الحرارة، الأمر الذي يعمل على إذابة الثلوج، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، أو ما يعادل 128 كيلومتر في الساعة.

وفي لغة الهنود الحمر، سكان أميركا الأصليين الذين عاشوا في المناطق الساحلية لواشنطن وأوريغون بالقرب من نهر كولومبيا، تعني كلمة "الشينوك" "أكلة الثلوج".

وتوصف رياح "الشينوك" بأنها رياح حارة وجافة، وأصلها رطب لكونها قادمة من المحيط الهادئ، وتهب من مناطق الجنوب الغربي للولايات المتحدة الأميركية، وتمر فوق السفوح الغربية لسلسلة جبال الروكي، وتفرغ فوقها معظم حمولتها من بخار الماء، وبعدها تنحدر بشدة على السفوح الشرقية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها بشكل ملحوظ، ومن ثم تعمل على ذوبان الثلوج.

وفي كثير من الأحيان، يتبخر الثلج عند مرور رياح "الشينوك" الدافئة والجافة والسريعة فوق المناطق المغطاة بالثلوج، حيث يمكن لهذه الرياح أن تبخر قدم الثلج بسهولة خلال ساعات، وبعدها تُتاح للثلوج فرصة الذوبان.

وتهب رياح "الشينوك" خلال فصلي الشتاء والربيع بسبب التباين بين الضغط المرتفع غربي الحافات الجبلية، والمنخفض الجوي شرقي الحافات الجبلية.

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