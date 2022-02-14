السفير العراقي يشيد بتجمع مصوري العالم في «اكسبوجر»

الشارقة (الاتحاد)

زار الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، واطلع خلال جولته في أروقته على المعارض الفردية والجماعية، وأشاد بتنوع القضايا والقصص البصرية التي ترويها الصور من مختلف قارات العالم وثقافاته.

واستمع السفير خلال جولته في معارض المهرجان التي تقدم أعمال 70 مصوراً عربياً وعالمياً، إلى شرح حول أعمال المصورين الذي يعرضون أعمالهم في 45 معرضاً تمثل مختلف الاتجاهات في فن التصوير.

وخلال زيارته اطلع الدكتور الجبوري على أعمال المصورين العراقيين المشاركين في المهرجان ضمن معرض اتحاد المصورين العرب، وأبدى إعجابه بدقة تنظيم المهرجان، وأثنى على دور إمارة الشارقة في التواصل الحضاري والثقافي مع العالم، مشيداً بنجاح «اكسبوجر» في جمع كبار المصورين العالميين على أرض الشارقة، وفي تبني قضية حماية المحيطات من التلوث ونشر التوعية حولها عبر فن التصوير.