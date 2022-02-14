صداع «يوم الحب» الجديد في بريطانيا !

دينا محمود (لندن)

يختلف «يوم الحب» في بريطانيا، هذا العام عما كان عليه في السنوات السابقة. ولا يعود ذلك، إلى تزامنه فحسب مع استمرار أزمة وباء كورونا واقترابها من دخول عامها الثالث، بما تفرضه من قيود، وما ينجم عنها من وفيات وخسائر مادية. كما لا يرجع هذا الطابع المختلف أيضا، لكون «المناسبة» الذي يُحتفل به في الرابع عشر من فبراير من كل عام، يحل هذه المرة في ظل مؤشرات على غلاء متزايد لتكاليف المعيشة في البلاد، بل يمتد الأمر إلى ما هو أبعد وأغرب.

ترويج

فالعديد من الشركات والمتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، تعكف منذ أسابيع على الترويج لـ «يوم الحب» باعتباره مناسبة عائلية، لا رومانسية فقط. وترتب على ذلك، تخصيص المتاجر والشركات، التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، أقساما للهدايا التي تُمنح في هذه المناسبة للصغار، بل وحتى للحيوانات الأليفة. ويشتمل هذا القسم، على أردية موحدة التصميم والألوان بمقاسات مختلفة، حتى يتسنى لكل أفراد الأسرة ارتداءها في هذا اليوم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

ويشتمل تصميم مثل هذه الملابس عادة، على رموز مرتبطة بـ «يوم الحب»، مثل القلوب حمراء اللون، أو العبارات والمفردات التي تعبر عن مشاعر الحب التي تربط أفراد الأسرة ببعضهم بعضا. ورغم أن هذا التوجه قد يبدو تطورا إيجابيا بنظر خبراء علم الاجتماع، فإن النظرة إليه تختلف من جانب الآباء والأمهات المُثقلين بالأعباء المادية في بريطانيا.

مشاركات

فبحسب صحيفة «دَيلي مَيل»، أعربت العديد من المشاركات على منتدى «مامز نت» الإلكتروني، عن انزعاجهن من إضافة مناسبة جديدة إلى تقويم المناسبات، التي ينبغي شراء هدايا للأطفال فيها، وهو ما يشكل عبئا جديدا على الميزانية، خاصة أن «يوم الحب»، يتوسط تقريبا الفترة ما بين أعياد الميلاد، التي تحل في الأسبوع الأخير من ديسمبر، وعيد الفصح، الذي يُحتفل به في وقت ما خلال مارس أو إبريل من كل عام. الأمهات المُنتقدات اعتبرن في مشاركاتهن على المنتدى، أن منح الهدايا للأطفال في «يوم الحب»، يعبر عن نزعة استهلاكية مفرطة، لا لزوم لها. ولم يختلف رأي الآباء عن ذلك، إذ رأى كثير منهم، أن من الغريب للغاية، أن يُمنح الصغار بطاقات المعايدة والورود والشوكولا، التي عادة ما يمنحها البالغون لبعضهم بعضا في «يوم الحب».