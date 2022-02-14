أين يحتفل نجوم الغناء بيوم الحب؟

محمد قناوي (القاهرة)

بدأ نجوم الغناء في العالم العربي إحياء حفلاتهم بمناسبة الاحتفال بيوم الحب أو «الفالنتاين» الذي يوافق 14 فبراير الجاري وكلهم حماس للقاء جمهورهم بعد أن غابوا عنهم العام الماضي بسبب اشتداد موجة فيروس «كورونا» المستجد، ومن هؤلاء المطربين من حرص على البقاء في بلده، ومنهم من اختار بلداً آخر وذهب بعيداً للتواجد مع الجالية العربية في عدد من الدول الأوروبية وأميرك.



محمد منير

يحيي «الكينج» محمد منير حفلاً غنائياً بصحبة فرقته الموسيقية تحت إشراف الموزع شريف نور، وذلك يوم 15 فبراير الجاري في القرية العالمية بدبي، وكان الكينج قد أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً بأحد فنادق القاهرة الجديدة وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها «يا عروسة النيل، غريبة، يا سمرا، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، أنا رايق، علموني عنيكي، ابن ماريكا».

علي الحجار

يحيي علي الحجار أول الحفلات التي تقيمها دار الأوبرا المصرية بهذه المناسبة مساء الثلاثاء 15 فبراير، ويقدم خلالها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف كوكبة من أعماله الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة، ويسبقه فاصل للمطربة مي فاروق التي تتغنى بباقة من أشهر مؤلفات الطرب العربي.

كارول سماحة

تقدم النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلها بالأوبرا المصرية أيضاً مساء الأربعاء 16 فبراير، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. محمد الموجي، نخبة من أعمالها الشهيرة، وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولي وآيات فاروق.

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

يستعد مدحت صالح لإحياء حفلات «صوت السينما» بالإسكندرية والتي تبدأ يوم 14 فبراير، يقوم فيها بغناء مجموعة من أغاني كبار الفنانين التي تم غناؤها في الأفلام القديمة، ويشاركه في إحياء هذه الحفلات المطربة ريهام عبد الحكيم وأوركسترا السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، الذي يقدم الحفل بتوزيع أوركسترالي فني جديد.

عمرو دياب

يقدم المطرب عمرو دياب حفلاً غنائياً بمناسبة عيد الحب، بإحدى الجامعات المصرية الخاصة يوم 22 فبراير الجاري.. وكان الهضبة قد أحيا حفلاً يوم 11 فبراير الحالي على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

راغب علامة

يطير المطرب اللبناني راغب علامة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لإحياء حفلين غنائيين بمناسبة عيد الحب، حيث قدم الحفل الأول في مدينة أورلاند بفلوريدا يوم 13 فبراير الجاري، والحفل الثاني سيكون يوم 19 فبراير في ولاية كاليفورنيا.

إليسا

النجمة إليسا تقوم بجولة غنائية بالولايات المتحدة الأميركية لإحياء 4 حفلات غنائية في شهر فبراير بعدة مدن مختلفة، وستكون آخر حفلات الجولة الغنائية بمناسبة يوم الحب، في الفترة من 12 إلى 16 فبراير في جزر بهاما في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

ميريام فارس

تحتفل النجمة اللبنانية ميريام فارس، بيوم الحب خلال حفل غنائي تحييه اليوم في إسطنبول بتركيا، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أفضل وأشهر أغنياتها لجمهورها.

عاصي الحلاني

يحيي النجم عاصى الحلاني اليوم حفلاً غنائياً في العراق، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور، وفي اليوم نفسه تحيي المطربة العراقية رحمة رياض حفلاً في أربيل.