صور.. قصص حقيقية وراء أشهر أغاني الحب

محمد قناوي (القاهرة)

أغاني الحب دائماً ما تكون رسائل غرام بين المحبين، لكن هناك أغنيات اعتدنا سماعها، وقد نكون رددناها عشرات المرات من دون أن نعرف أنها كانت رسائل غرام حقيقية لفنانين حاولوا من خلالها الوصول إلى أحبائهم، أغلبها كتب بدموع حقيقية، فالبعض صدم والآخر حرم وفي النهاية حولوا كل هذه الآلام إلى أعمال فنية خالدة، يتذكرها الكثير، لكن لا يعرف عن حكاياتها سوى القليل، ولهذا إليكم قصص أشهر الأغاني، كان وراءها حكايات مؤثرة وقصص حب حقيقية، تستحق القراءة.. نختار منها عدداً من هذه الأغاني لنعرف قصتها.

• أحمد رامي وأم كلثوم

لم يكتب شاعر قصائد تعبر عن حبه لمطربة، كما كتب الشاعر الكبير أحمد رامي الذي كتب 136 قصيدة وأغنية يعبر فيها عن حبه لأم كلثوم، ووراء كل أغنية كتبها قصة حدثت معه نختار منها:

- حيرت قلبي معاك

«بدي أشكيلك من نار حبي، بدي احكيلك على اللي في قلبي وأقولك على اللي سهرني»، ويقال إن سبب كتابتها يعود إلى أن الشاعر أراد أن يعبر عن حبه لأم كلثوم، والذي كتمه لسنوات طويلة وصفت هذه الأغنية مشاعر الحب التي يكنها الشاعر أحمد رامي لأم كلثوم، التي جمعتهما علاقة عمل وصداقة قوية تحولت لمشاعر حب واضحة من جهة أحمد رامي، إلا أنه لم يطلبها أبداً للزواج بعكس ما يشاع عنهما، وكان يرد أن أم كلثوم رمز مصري كالهرم والنيل، هل ترى أحداً من قبل تزوج الهرم؟

- يامسهرنى

«مخطرتش على بالك يوم، تسأل عني وعينيا مجافيها النوم.. يامسهرني»، كتبها «رامي» عندما جلس في منزله لفترة طويلة بسبب وعكة صحية، وأثناء هذه الفترة لم تسأل عليه كوكب الشرق، لذلك كتب لها «مخطرتش على بالك يوم..تسأل عني».

- جددت حبك ليه

«جددت حبك ليه بعد الفؤاد مارتاح.. حرام عليك خليه غافل عن اللي راح»، هذه كلمات الشاعر أحمد رامي، الذي ظل يحب أم كلثوم من طرف واحد، وعندما سمعتها زوجته، ظنت أن رامي عاد لحب أم كلثوم من جديد فنشبت في قلبها الغيرة، لكن رامي حاول أن يقنعها بأنها كلمات أغنية ليس أكثر من ذلك.

• قارئة الفنجان.. العندليب والسندريلا

تظل قصة حب عبد الحليم حافظ وسعاد حسني تثير جدلاً كبيراً حتى اليوم رغم رحيلهما، فالقصة اختلف حولها الكثيرون، ولكن في مذكرات سعاد أكدت أنها هي المقصودة في قصيدة «قارئة الفنجان» التي كتبها نزار قباني ليترجم رحلتهما المليئة بالصعاب والملبدة بالغيوم، وقتها قام نزار بقراءة قصيدة «قارئة الفنجان» على حليم الذي انهار وبكى بشدة، خاصة من مطلع «يا ولدي قد مات شهيداً من مات فداء للمحبوب»، ظلت كلمات الأغنية مع محمد الموجي لمدة عامين حتى أتمها وغناها حليم في عيد الربيع 1976.

• يا قلبك الخواف.. محمد عبده

هناك قصة حب حزينة وراء هذه الأغنية، عن شاب يدرس في أميركا، وكان مرتبطاً بفتاة يحبها كثيراً، وهي تبادله نفس المشاعر، كأي قصة حب دائماً ما يتدخل الأهل للضغط على الفتاة وتزويجها من آخر، وبالفعل هذا ما حدث وانقطعت الأخبار بين الفتاة وحبيبها، إلى أن يسافر الشاب إلى سويسرا، وهناك يقابل حبيبته القديمة بالصدفة مع أختها، وحاول أن يتقرب منها، إلا أنه تردد بسبب أختها التي تسير برفقتها، وعندما عاد إلى الفندق وجدها تركت له رسالة تقول فيها إنها تريد التحدث معه، وبالفعل تحدثت إليه على الهاتف وطلبت منه لقاءه.. حددا المحبان ميعاد المقابلة، لكن الشاب لم يذهب، لأنها أصبحت ملكاً للآخر وأماً لطفل، وغادر الفندق واختفى تماماً، وحكى قصته تلك لصديقه الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن الذي ألّف قصيدة من هذا الموقف اسمها «لا تسرق الوقت» الذي غنى منها فنان العرب محمد عبده أغنية «يا قلبك الخواف».

• بودعك.. وردة وبليغ

في آخر أيام الملحن الكبير بليغ حمدي، اضطر للتواجد خارج مصر، وفي تلك الفترة كان يعيش فترة صعبة متنقلاً بين باريس وغيرها من العواصم، حتى تدهورت حالته الصحية فأرسل لوردة كلمات أغنية بودعك التي كتب مطلعها فقط وأكملها الشاعر الغنائي منصور الشادي، وبذلك تكون آخر ما عمل يهديه بليغ لوردة التي أحبها بشدة.

• لا تكذبي.. نجاة الصغيرة وكامل الشناوي

تعتبر أغنية «لا تكذبي» التي غنتها المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة قصة واقعية عاشها مؤلفها الشاعر كامل الشناوي وترجمة لكل مشاعر صدمته وانهياره، مجسداً كل معاني الألم التي شعر بها وقتها، وأصر كامل الشناوي أن تغنيها نجاة بنفسها، فاتصل بها يوماً وردد عليها كلمات الأغنية التي أعجبت بها كثيراً وطلبت منه أن تغنيها وأن يلحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وقد عاش قلب الشناوي ينزف ألماً حتى وفاته، لدرجة أنه كان يزور المقابر يومياً وحينما سأله مصطفى أمين عن ذلك، أجابه بابتسامه حزينة أن يريد التعود على الأجواء الذي سيظل بها للأبد.

• سألتك حبيبي.. فيروز تناجي عاصي الرحباني

عندما أصيب عاصي الرحباني بنزيف في المخ، وتدهورت حالته بشكل أدى إلى دخوله المستشفى، بينما كانت تلعب فيروز دوراً في مسرحية «المحطة»، فكتب شقيقه الشاعر منصور الرحباني كلمات أغنية تعبر فيها فيروز عن حزنها لغياب عاصي لتغنيها في المسرحية، وقام زياد، الذي كان يبلغ من العمر حينها 17 عاماً، بتلحينها، ولكن بعد تماثل عاصي للشفاء رفض أن تكون الأغنية ضمن أحداث المسرحية، ولكنه بعد ذلك وافق على وضعها بعد إلحاح من الجميع عليه وبعد وفاته حزنت عليه فيروز كثيراً وقدمت هذه الأغنية في إحدى الحفلات ولم تستطع تكملتها للنهاية، بسبب بكائها عن مقطع «ولأول مرة ما بنكون سوا»، حيث جسدت هذه الأغنية المشاعر التي كانت تجمع بينها وبين عاصي الرحباني.

• أنا وليلى.. كاظم الساهر

تعد أغنية «أنا وليلى» من أهم الأغاني التي قدمها كاظم الساهر في مشوراه الفني، وهي القصة الحقيقية لكاتبها الشاعر حسن المرواني، ففي سبعينيات القرن العشرين، شهدت جامعة بغداد قصة حب من طرف واحد، قصة «ليلى» الفتاة التي لا يعرف أحد ملامحها إلا قليل ممن زاملوها، إلا أن قصتها أصبحت شهيرة بعد أن وثقها حسن المرواني، ووثق معها مشاعر الجرح الذي تركه رفض ليلى لحبه، القصة بدأت حين وقع الشاب «المرواني» في حب فتاة.

وقرر الشاب الفقير مصارحة الفتاة بمشاعره، لكن ردها لم يكن كما أراد، فصدته، لكنه لم ييأس، وعاد ليكرر حديثه عن حبه لها بعد عامين، لتصده مجدداً، إلا أن الأدهى من ذلك كانت خطبتها بعدها لشاب آخر ثري من الكلية نفسها، ليسحب «المرواني» أوراقه وأقلامه، ويترك العنان لمشاعره، لتكتب كلمات من أجمل ما كتب في الشعر العربي في العصر الحديث، ليعنون قصيدة كانت هي قصيدته الأولى والأخيرة، التي تخرج إلى النور.

• قلبي دليلي.. ليلى مراد وأنور وجدي

«أنا قلبي دليلي»، تعد الشرارة التي جمعت بين ليلى مراد وأنور وجدي، بعد رقصهما على أنغام هذه الأغنية التي قدمتها ليلى بصوتها الجميل، فقد اعتبرت بمثابة زفة للعروسين، حيث أعلن أنور عن حبه إليها بعد الانتهاء من تصوير ذلك المشهد، استمر زواجهما لمدة 7 سنوات، قدما خلالها سلسلة من الأفلام الهامة.

• الأطلال.. قصة حب إبراهيم ناجي

«الأطلال»، قصيدة لإبراهيم ناجي، تروي قصة حبيبته، التي كان يحبها في صباه وتركها لكي يدرس الطب، وعندما عاد وجدها قد تزوجت، وفي ليلة من الليالي دق جرس الباب رجلٌ يطلب مساعدته لأن زوجته في حالة ولادة صعبة، وعندما ذهب وجد أن هذه المرأة هي حبيبته، فقام بعملية الولادة وهو يبكي بحرقة، وعندما ذهب لبيته جلس ليخرج لنا هذه التحفة الغنائية.

• ست الحبايب.. هدية حسين السيد لوالدته

ذهب الشاعر حسين السيد لزيارة والدته، وبعد صعوده الدور السادس تذكر أنه لم يحضر لوالدته هدية في «عيد الأم»، فجلس على السلم وأخرج من جيبه قلماً وورقة وبدأ في كتابة الأغنية الخالدة «ست الحبايب»، ثم طرق باب الشقة وأسمعها كلمات الأغنية ووعدها بأن إحدى النجمات ستقدمها غداً في الإذاعة، وبالفعل اتصل بالموسيقار محمد عبد الوهاب الذي بدوره أعطى العمل لفايزة أحمد، وفي صباح اليوم التالي 21 مارس ذكرى عيد الأم غناها في البداية محمد عبدالوهاب على العود فقط، ومع نهاية اليوم كانت فايزة أحمد قد غنتها في الإذاعة بالتوزيع الموسيقي، وبذلك أوفى حسين السيد وعده لوالدته، لتصبح بعدها هذه الأغنية أيقونة للتعبير عن الامتنان والتقدير للأم، وعلى الرغم من صدور العديد من الأغنيات فيما بعد للتغني بالأم، إلا أن «ست الحبايب» تعد من أبرز الأغنيات التي قدمت للأم.

• محمد منير و..«يونس»

غنى «الكينج» محمد منير، أغنية «يونس» تقول كلماتها «جاي من بلادي البعيدة لا زاد ولا ميه، وغربتي صحبتي بتحوم حواليا»، ترجع قصة أغنية «يونس» إلى نجل شقيقة أبو زيد الهلالي، والذي كان أسيراً عند «الزناتي خليفة»، وقد وقعت في حبه «عزيزة» ابنة الزناتي، وعندما صرحت له بحبها قال لها: «انتي تقوليلي بحبك، تحبي إيه فيا»، فتعجب من رد فعله وحين شعرت بيأسه، طلبت منه أن يتزوجها في مقابل أن تقوم بتحريره من الأسر فرفض.