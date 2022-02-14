19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
حقائق غائبة عن يوم الرومانسية العالمي
حقائق غائبة عن يوم الرومانسية العالمي
14 فبراير 2022 10:22

شعبان بلال (القاهرة)
قد يعتبر البعض الادعاء بأن القديس فالنتين - والشهير بأنه كان سبباً في الاحتفال بيوم الحب - لا علاقة له بعيد الحب درباً من الجنون، ولكن الحقيقة التي تظهرها عدد من كتب التاريخ تثبت عكس ذلك.. فهناك رواية تقول إن فالنتين عاش في عهد الإمبراطور كلوديس الثاني، الذي كان يرفض الدين، ولذلك فقد القديس فالنتين حياته نتيجة تمسكه بدينه، دون أن يكون لذلك أي علاقة بيوم الحب العالمي الذي نحتفل به بالحب في عصرنا الحالي.

وتشير تلك الرواية إلى أن قصة قديس الحب الذي يزوّج الرجال والنساء، في الوقت الذي حرم فيه كلوديس الثاني الزواج بسبب رغبته في حشد الرجال للجيش، مجرد أسطورة ظهرت بعد وفاة فالنتين بزمن طويل، ولم يكن القديس فالنتين شهيدًا للحب، وكذلك لم يرسل أول بطاقة عيد حب لحبيبته قبل وفاته بيوم، مثلما نسمع دائما.

وتقول نور مصطفى الباحثة في كلية الآثار بجامعة عين شمس في مصر، إن الملك الإنجليزي هنري الثامن هو فالنتين الحقيقي، فقد كان رومانسياً وعاشقاً للدرجة التي جعلته يتزوج 6 مرات، وهو أمر غير شهير بين ملوك تلك الفترة، ومن شدة تقديره لمشاعر الحب والرومانسية أعلن مرسوماً ملكياً كان السبب في ظهور يوم الحب بمفهومه الحالي.

وبحسب الروايات فإن هنري الثامن أصدر مرسوما ملكياً رسمياً يبلغ فيه شعبه بأن يوم الرابع عشر من فبراير من كل عام سيكون إجازة رسمية ليحتفل فيه الناس بمشاعر الحب ويتبادلون الهدايا والبطاقات الرومانسية الشهيرة.

وتضيف الباحثة أن أول احتفال رسمي بعيد الحب يعود إلى القرن السادس عشر وتحديداً في عام 1537، ولم تحدد كتب التاريخ مع أي زوجة تحديدًا احتفل بأول عيد حب حقيقي في التاريخ.

الفالنتاين
يوم الحب
البساطة والرومانسية
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©