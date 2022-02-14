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أغرب هدايا النجوم في «الفالنتاين»
أغرب هدايا النجوم في «الفالنتاين»
14 فبراير 2022 10:14

أبوظبي (الاتحاد)
لفت تقرير نشره موقع المجلة الأميركية المتخصصة بأخبار المشاهير «People» إلى تميز احتفالات يوم الحب بين المشاهير بالهدايا المفاجئة باهظة الثمن بين السيارات الفارهة والممتلكات الثمينة وحتى الطائرات الخاصة:

مايكل جوردان ولوري هارفي
لم يدخر نجم فيلم «النمر الأسود» جهداً لإهداء صديقته لوري هارفي أكبر حدث في عام 2021، حيث لم يؤجر جوردان حوضاً مائياً حتى يتمكنا من الاستمتاع بمشاهدته برفقة بعضهما البعض فحسب، بل استأجر أيضاً مطعماً يابانياً فاخراً لهما لإعداد العشاء. وتضمن الاحتفال الحالم عدداً ضخماً من بتلات الورد والشموع لخلق أجواء مميزة ورومانسية في ليلة لا تُنسى.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قدم الممثل لهارفي قسيمة معتمدة توضح أنه مخزوناً ضخماً باسمها من علامة الأزياء الفاخرة هيرمس.

كيم كارداشيان وكاني ويست
على الرغم من انفصالهما، إلا أنه لا يمكن التحدث عن الهدايا الباهظة دون ذلك كاني ويست وكيم كارداشيان. ففي عام 2019، فاجأ ويست زوجته بأغنية لها وهو يقف في منتصف غرفة مليئة بالورود البيضاء والحمراء الموضوعة في مزهريات فردية. ثم في عام 2020، فاجأ ويست كارداشيان برحلة رومانسية إلى المكسيك.

ميغان فوكس وماشين غان كيلي
في عام 2021، نشر ماشين، مغني الراب الشهير، على إنستغرام صورته وهو يرتدي قلادة تحتوي على قطرة من دماء فوكس مغطاة بالزجاج، حيث كتب: «أضع دمك حول رقبتي».

طارق الموسى وهيذر راي يونغ
قبل أن يعقدا قرانهما في أكتوبر 2021، اصطحب بطل مسلسل «فليب أور فلوب» خطيبته آنذاك هيذر راي يونغ للاحتفال بأول عطلة لهما معاً، حيث لم تتضمن الهدية جولة بطائرة هليكوبتر في هاواي فحسب، بل كشف الموسى أنه أغلق محمية طبيعية جبلية بمساحة 4000 فدان ومزرعة للماشية، والتي تم تصوير عدة أفلام مغامرات، لشخصين فقط، واستمتع كلاهما بوجبة كاملة متعددة الأصناف وفناء رومانسي أقيم في وسط المحمية.

كريسي تيغن وجون لجند
فاجأ المغني زوجته عارضة الأزياء في عام 2015 برحلة فاخرة، لم يكشف عن مكانها، إلا أنها كانت تتضمن الزهور والشوكولاته، بجانب عشاء على ضوء الشموع.

كاردي بي وأوفست
نشرت كاردي على إنستغرام صور لعشرات البالونات على شكل قلب في غرفة نومها، إلا أنها كشفت بعد بضعة أيام عن أن الاحتفال بيوم الحب لم يتوقف على البالونات، وشمل أيضاً رحلة خاصة رومانسية، مع هدية عبارة عن ساعة من العلامة «باتيك فيليب» أهداها لها زوجها.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام
لا شيء يقول «أنا أحبك» مثل قلادة من الألماس والياقوت الأحمر يبلغ سعرها 8 مليون دولار، والتي أهداها لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام لإيصال رسالة رومانسية إلى زوجته عام 2006.

دواين جونسون «ذا روك»
بدا على النجم الصدمة والسعادة الغامرة عندما تلقى من بناته هدية عبارة عن بوكيه ضخم من الزهور في يوم الحب في عام 2021.

الفالنتاين
كيم كارداشيان
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