أشهر 15 أغنية رومانسية للاحتفال بيوم الحب

محمد قناوي (القاهرة)

تاريخ الموسيقى العربية غني بأشهر وأجمل الأغاني الرومانسية العذبة الرقيقة لأساطير الطرب والموسيقى بألحان بالغة العذوبة والجمال وأداء لا أروع ولا أجمل ولا يمكن مقارنته بأي أداء آخر نختار منها أشهر 15 أغنية رومانسية ارتبط بها الجمهور وتناسب الاحتفال بعيد الحب.

سيرة الحب - أم كلثوم

أغنية «سيرة الحب» قام بتأليفها مرسي جميل عزيز ولحنها بليغ حمدي، غنتها أم كلثوم عام 1964، وقد خلدها التاريخ وهي من أجمل ما غنت السيدة أم كلثوم، الملقبة بكوكب الشرق، فهذه الأغنية تميّزت باللحن العذب، والصوت المرهف، فدخلت بسهولة قلب كلّ عاشق وعاشقة.

ألف ليلة وليلة - كوكب الشرق

أغنية «ألف ليلة وليلة» من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي هذه الأغنية للسيدة أمّ كلثوم عبارة عن الحب الحقيقي، السرمدي والأبدي، لحنها عذب وأصيل، وحازت هذه الأغنية شعبية كبيرة رغم أنها لا تبث على شاشة التليفزيون، وذلك على ما يبدو لعدم وجود تسجيل مرئي كامل لها

جانا الهوى - العندليب

«جانا الهوى»، واحدة من أجمل أغنيات الفنان الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وهي من أجمل الأغاني التي تعبّر عن الوقوع في الحب وغناها العندليب في عدد من الحفلات الغنائية التي أحياها منذ عام 1969، وحتى قبل وفاته، كما قدمها في فيلم «أبى فوق الشجرة»، آخر أفلامه وشاركته البطولة النجمة نادية لطفي والفنان الراحل عماد حمدي.

بتونِّس بيك - وردة

من أجمل ما غنت الفنانة وردة الجزائرية، أغنية «بتونّس بيك» التي هي عبارة عن الحبّ الجميل والعذب ، كتب كلماتها الشاعر عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي ، وتقول كلماتها: «بتونس بيك وانت معايا .. بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا ..لما تقرب أنا بتونس بيك .. ولما بتبعد أنا بتونس بيك .. وخيالك بيكون ويايا ويايا».

مدرسة الحبّ - كاظم الساهر

عرف كاظم الساهر بكونه النجم الرومانسي بامتياز، إذ إنه غنى قصائد شاعر الحب وصاحب الإحساس المرهف، نـزار قبّاني. فامتزجت الكلمات العذبة بالألحان الأخاذة، وكانت أغنية «مدرسة الحبّ» من أجمل هذه الأغاني، وهي من تأليف الشاعر نزار قباني وتلحين كاظم الساهر، وتقول كلماتها: «علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.. لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور».

صدقني خلاص - عمرو دياب

«صدقني خلاص» التي قدمها عمرو دياب تتميز بكلمات رومانسية وجميلة ولحن وأداء رقيق وعذب من المطرب عمرو دياب، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور وكانت ضمن أغنيات ألبوم «أكتر واحد بيحبك» عام 2001

نسيني الدنيا - راغب علامة

«نسيني الدنيا» من كلمات عاصم حسين وألحان خالد بكري، وتوزيع هادي شرارة، وقد صورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب ويظهر فيها راغب علامة بشخصية مطرب أيضا وصدرت هذه الأغنية ضمن ألبوم الحب الكبير عام 2004.

إليسا - أجمل إحساس

من أشهر الأغاني الرومانسية التي قدمتها المطربة اللبنانية إليسا أغنية «أجمل إحساس» التي أطلقتها ضمن أغنيات ألبومها الثالث «عايشالك» عام 2002، وحملت بتوقيع الشاعر محمد رفاعي وتلحين المطرب والملحن محمد رحيم وصورت بطريقة الفيديو كليب وفازت بجائزة الموريكس كأفضل فيديو كليب وأيضاً كأفضل فيديو كليب عربي في حفل جوائز الموسيقى العربية.

صابر الرباعي - أتحدى العالم

تعد أغنيته «أتحدى العالم» للمطرب التونسي صابر الرباعي من أشهر الأغاني الرومانسية تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب وحملت بعداً شاعرياً جميلاً، حيث صور حياة هادئة لزوجة حامل وزوجها الذي يعشقها، وأداها الرباعي بإحساس عالي ورائع والأغنية حملت توقيع الكلمات لعاصم حسين والألحان خالد بكر.

في حضنك - إيهاب توفيق

أغنية منفردة، تم إطلاقها في عيد الحب 2006 تقريباً ولها فيلم فيديو كليب يتميز بأجوائه الرومانسية والشاعرية والأغنية تتميز بإيقاع هادئ ومحبب وتستطيع الرقص عليها بمنتهى السلاسة، وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، وتعد من أشهر الأغاني الرومانسية وأعذب وأرق أغاني المطرب إيهاب توفيق.

شيرين - انكتبلي عمر

المطربة شيرين قدمت أمن الأغاني التي تعد من أشهر الأغاني الرومانسية منها «انكتبلي عمر» من كلمات نادر عبد الله وتلحين تامر علي والأغنية تتميز بكليب بديع ومرهف ورقيق وأدت الفنانة شيرين هذه الأغنية بإحساسٍ بالغ، وكان الكليب غاية في الروعة والأغنية غاية في الرومانسية والكلمات غاية في الشاعرية واللحن غاية في الرقة والعذوبة.

من قلبي بغني - محمد حماقي

«من قلبي بغني» تعد من أشهر أغاني النجم محمد حماقي الذي أطلق ألبومه الأول عام 2003 «خلينا نعيش»، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد صلاح حسني واطلقها عام 2012 ضمن ألبوم يحمل نفس اسم الأغنية وتميزت الأغنية بكلماتها الرومانسية.

لون عيونك - نانسي عجرم

النجمة نانسي عجرم قدمت الكثير من الأغاني التي تعد من أشهر الأغاني الرومانسية منها أغنية «لون عيونك» من كلمات سمير نخلة والتلحين لطارق أبو جوده والتوزيع لطوني سابا، وكانت ضمن أغنيات ألبوم «آه ونص»، الذي تم إطلاقه في العام 2004

آه من عيناه - أصالة

المطربة أصالة نصرلها العديد من الأغاني القديمة والحديثة التي تعد من أشهر الأغاني الرومانسية أبرزها أغنية «آه من عيناه» التي تتميز كلماتها برومانسية وشاعرية رائعة وأداء عالي بإحساس مرهف من أصالة نصري، وهي كلمات كريم سامي وألحان حسين النجار.

بحبك - جنات

من الأغاني الجميلة للمطربة المغربية الأصل أغنية «بحبك»، وهي من أشهر الأغاني الرومانسية والتي أصدرتها ضمن ألبومها الذي يحمل اسم «اللي بيني وبينك» عام 2006 من كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم.