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دنيا
طفل منسي في ثلاجة مستشفى كويتي.. ما القصة؟
تعبيرية
14 فبراير 2022 07:55

عبد الله أبوضيف (القاهرة)
شهدت الكويت واقعة غريبة، حيث بقيت جثة طفل حديث الولادة في ثلاجة الموتى بالمستشفى لأكثر من عام، بسبب نسيان دفنها.
وبدأت الواقعة بشكوى من محام كويتي ضد إحدى المستشفيات الخاصة في محافظة الفروانية، يتهم فيها المستشفى بالاحتفاظ بجثة طفل لأكثر من عام، وعدم دفنه أو إبلاغ والده بوجود الجثة في ثلاجة الموتى، دون أي سند قانوني أو طبي لذلك.
وقال المحامي عبد العزيز الوعلان وهو وكيل والد الطفل المتوفى، لـ"الاتحاد" أن الأب والأم يعيشان ظروفا نفسية سيئة بعد علمهم بالواقعة، خاصة بعد علمهم بأنه تم اكتشاف وجود الطفل عن طريق الصدفة، حيث وجدها موظفو ثلاجة الموتى، أثناء أعمال الجرد السنوية.
وكانت الأم قد وصلت إلى المستشفى في شهر أكتوبر من العام 2020، لكن الطفل فارق الحياة داخل الرحم، وحينها قررت إدارة المستشفى عدم تسليم جثته إلى الأهل، وذلك ضمن تعليمات وزارة الصحة حينها بدفن الموتى مباشرة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
لكن في شهر نوفمبر من العام 2021، تفاجأ الأب بمكالمة تخبره بوجود جثة طفله في ثلاجة المستشفى، بحجة نسيان دفنه، وبعدها دفنت إدارة المستشفى الجثة وأرسلوا شهادة الوفاة إلى الأسرة.
وتقدم المحامي بشكاوى إلى ثلاثة جهات هي النيابة العامة، ووكيل وزارة الصحة، ومدير إدارة التراخيص الطبية، واختصم في الشكوى الطبيب والمستشفى، للتوصل إلى المسؤول عن الواقعة.
يوضح أنه بحسب القانون رقم 36 للعام 1969 فإن الطبيب هو المسؤول عن التبليغ عن الوفاة، لكن ولأن الواقعة تشكل سابقة في تاريخ الكويت، فإنه لا يوجد تشريعا قانونيا يحدد العقوبة المفروض توقيعها على المستشفى أو الطبيب في تلك القضية.
يكمل: "على الرغم من أن وزير الصحة الكويتي شكل لجنة مستعجلة لبحث الموضوع وكتابة تقرير عاجل حوله، لكني أتمنى أن تتم محاسبة لمستشفى والطبيب، سواء سحب ترخيصهم أو توقيع عقوية، نظرا لتقصيرهم الواضح في الواقعة.
وكان هاشتاج "طفل في ثلاجة المستشفى" قد شهد مئات المشاركات على موقع التغريدات تويتر، بعد انتشار قصة الطفل، ولاقى تفاعلا من بعض الحقوقيين والنشطاء، المطالبين بكشف تفاصيل أكبر عن تلك الواقعة الغريبة.

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