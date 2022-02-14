انتبه لوضعية نومك.. قد تكون خطيرة!

لا شك أن النوم يبقى هو أساس الراحة لجسم الإنسان، خصوصاً بعد يوم طويل وشاق. إلا أن هناك وضعيات للنوم قد تسيء للصحة!

فقد حذرت مختصة في طب الأعصاب وعلوم النوم، من أن الوضع غير الصحيح أثناء النوم يمكن أن يسبب عدم الراحة ويسهم على المدى الطويل في الإصابة بأمراض خطيرة، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقالت يلينا تساريفا إن الناس غالباً ما يعتادون على النوم في نفس الوضع، لكن في بعض الأحيان قد يضر ذلك بصحتهم.

فعلى سبيل المثال النوم بالوضعية الجانبية هو الأكثر فائدة من الناحية الطبية، غير أن الضغط على الجانب الأيسر من الجسم يمكن أن يؤثر سلباً على حالة الشخص المصاب بأمراض القلب، لذلك من الأفضل له النوم على جانبه الأيمن، وفق تساريفا.

كما أوضحت أن "الاستلقاء على الجانب يعتبر أفضل من الناحية الفيزيولوجية ويجب أن ينال الأفضلية أثناء النوم. فخلال النوم بهذه الوضعية، تجري بسرعة أكبر عملية التخلص من المنتجات الأيضية"، لافتة إلى أنه "من حيث المبدأ، يمكنك النوم على الجانب الأيسر وعلى الجانب الأيمن، فالقفص الصدري يحمي بشكل متساو على كلا الجانبين. إلا أن النوم على الجانب الأيسر غير مستحب للذين يعانون من مشاكل مع القلب، على سبيل المثال من القصور في القلب والرئتين".



كذلك شددت على أنه لا يجوز النوم على الظهر من جانب الذين يعانون من تراجع اللسان الذي يسبب توقف التنفس مؤقتاً أثناء النوم، وهو ما قد يتجلى في الشخير.

وكشفت أخيراً أن النوم على البطن هو الأكثر ضرراً للصحة لأنه قد يتسبب بمشاكل في العمود الفقري. فعند النوم بهذا الشكل، تنشد بعض العضلات بشكل قوي وتعاني بعضها من فرط في التوتر، مما يمكن أن يؤدي إلى ألم في الرقبة والرأس في الصباح.

كما أكدت أن أخطر ما في الموضوع، أن عادة النوم على البطن يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي وإثارة تطور مرض الزهايمر.