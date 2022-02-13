لماذا نحتاج الحب؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يبقى الحب من أجمل المشاعر الإنسانية، التي تحدث عنها الفلاسفة وتغنى بها الشعراء، ووصفوها بشعور إنساني يحث صاحبه على المودة والإحسان تجاه أشخاص آخرين.. وقالوا عنه خلال الاحتفاء بيومه الذي يوافق 14 فبراير من كل عام: «شعور أبدي وغير عابر، من مظاهره الرغبة في إسعاد الآخر والرغبة في تقديم كل وسائل الراحة له وتقاسم الأشياء الجميلة معه». يمثل الدافع للحياة ويعتبر حاجة من الحاجات الأساسية للإنسان وبدونه يذبل وتموت معنوياته، ويقول الفيلسوف ديكارت: أنا أفكر، إذاً أنا موجود، ويمكن أن نقول: أنا أحب، إذاً أنا موجود.

عبد اللطيف العزعزي

الدكتور عبد اللطيف العزعزي، مستشار جودة الحياة الشخصية، قال: إن الإنسان في مفهوم علم الاجتماع كتلة من الأحاسيس، فهو يتأثر بكل ما يدور حوله وما يتعامل معه، بدرجة تختلف من شخص لآخر، موضحاً أن هناك المشاعر التي تحمل في مضمونها للإنسان، بالإضافة للشعور الإيجابي، الفوائد الصحية التي تساهم في تحسين الجوانب النفسية والجسدية، واستناداً إلى قول أستاذة علم الإنسان هيلين فيشر (Helen Fisher): فإن العالم بلا حب، مكان مميت.

حصانة نفسية

وأشار العزعزي إلى أن من يعيش حالة حب بصورة صحيحة سيتحقق له الأمان والطمأنينة والسكينة، الأمر الذي يجعله في راحة وحصانة نفسية وصحية، فمشاعر الحب النابعة من القلب لها تأثير إيجابي قوي على الشخص المحب وعلى المحبوب، فمن الحقائق العلمية عن القلب أنه يفرز 6 هرمونات منها هرمون الأوكسيتوسين والذي يفرز أيضاً من المخ (من الغدة النخامية) والذي يسمى بهرمون الحب والرحمة والروابط الاجتماعية، حيث يفرز في حالة الحب والثقة والهدوء.

صيدلية الحياة

ووصف العزعزي الحب بصيدلية الحياة عندما نتمتع بفكر إيجابي ونحاط بعلاقات اجتماعية عالية الجودة، موضحاً أن الحب لا ينحصر في علاقة بين رجل وامرأة، وإنما يمتد إلى كل العلاقات الاجتماعية، فهناك حب الإنسان لأهله ولأصدقائه وزملائه وجيرانه ومجتمعه وكل من يتعامل معه أينما كان، بل يتصل الأمر بحب الإنسان للمكان الذي يجلس فيه والذي يعيش فيه، وحبه للحيوانات الأليفة التي يملكها، مؤكداً أن الحب محفز للإنسان للتواصل والعطاء والعمل والإنجاز والتعامل الراقي، فهو يدفعه نحو السلوك الإيجابي في حياته.

مايا الهواري

هرم ماسلو

الإنسان من دون حب يذبل وتموت نفسه، هكذا قالت مايا الهواري، مستشار ومدرب معتمد في المسؤولية المجتمعية والإيجابية والسعادة والتسامح والذكاء العاطفي، موضحة أن الحب قيمة وميزة أساسية داعمة للإنسان ليكمل حياته، مستندة إلى نظرية هرم ماسلو (تدرج الحاجات من خلال نظرية نفسية قدّمها العالم أبراهام ماسلو)، مشيرة إلى أهمية تطبيق نظرية ماسلو حتى نعرف بالضبط ما احتياجاتنا حتى نصل إلى أقصى الطموح.

وأوضحت أن هذا الهرم ينقسم إلى 5 مستويات تعبر عن حاجات الإنسان، ويفسر الحاجة للحب وكيف أنه يمثل سلسلة مترابطة، ولا يستطيع أن ينتقل من مستوى إلى آخر إلا بعد أن يستوفي المستوى السابق ويلبي احتياجاته فيه، المستوى الأول الذي يمثل القاعدة الأكبر هو الحاجات الفسيولوجية، وهي التي تخدم البقاء البيولوجي بشكل مباشر مثل الطعام والشراب والغريزة، والثاني هو حاجات الأمان، ومن أهمها الحاجة إلى النظام والقانون والأمان المادي والمعنوي، والثالث هو حاجات الحب والانتماء، مثل العلاقات الاجتماعية ووجود عائلة، وأن يكون عضواً في جماعة أو مؤسسة، والرابع هو حاجات التقدير مثل احترام النفس والإحساس الداخلي بالقيمة الذاتية وتقدير الآخرين، وأخيراً قمة الهرم حاجات تحقيق الذات، وهي الدوافع العليا التي لا يصل إليها الإنسان إلا بعد تحقيق إشباع كافٍ لما يسبقها من الحاجات الأدنى.

سارة صبري

غاية العطاء

سارة صبري، مدير نظام معلومات إعلامية، ترى أن الحب مشاعر دافئة ليست بالضرورة أن تكون بين جنسين مختلفين متكاملين هما الرجل والمرأة، وإنما نجده في كل تجليات الحياة وفي شتى الكائنات، في تعلق الطفل بوالديه أو عشق الفرد لذكريات صنعها أو مشاعر رسخت في عقله الباطن نتيجة لما مر به من مواقف اهتز لها قلبه، وأكدت أن مفهوم الحب وفلسفته اختلفت على مر العصور وفي شتى ميادين الفكر والأدب والفلسفة وحتى بين أصحاب العلم الطبيعي، مشيرة إلى أن الحب يظل واحداً من أكثر الموضوعات التي شغلت حيزاً كبيراً في الفكر الإنساني حتى وقتنا الحالي، وتجلت معاني الحب بشكل واضح في قصائد الغزل بين كثير من الشعراء والأدباء وفي نظريات العديد من الفلاسفة والمفكرين، موضحة أن الحب هو العطاء، بل هو غاية العطاء.

حب الذات

عن أشكال الحب قالت سارة صبري مدير نظام معلومات إعلامية: إن حب الذات من أشكال الحب التي يغفل الكثيرون عن إدراكها وممارستها، حيث إن حب الذات يمهد الطريق لحب الآخرين. وأضافت: قال وليم شكسبير: «قضينا سنوات عديدة في التعليم ومع ذلك لم يعملنا أحد أن نحب أنفسنا»، لذلك فإن أثمن نصيحة تقولها لمن تحب: التفت إلى نفسك ودللها، اجلس في المكان الذي تحب، اهتم بذاكرتك وقلبك واهتم بجسمك، وتناول ما تحب من الطعام، استمع للموسيقى التي تداعب خيالك وتحفز أفكارك، أخبر نفسك دوماً بأنها تستحق الكثير من الانتماء والتقدير، كي تصل لحالة من التوازن الوجداني والتصالح مع نفسك، والذي سيمكنك من حب الآخرين بطبيعية ودون مبالغة، تماماً كما لم تبالغ في حب ذاتك لدرجة الأنانية أو النرجسية.