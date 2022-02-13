«الجوارب» تساعدك على النوم

القاهرة (الاتحاد)

وجدت الأبحاث الحديثة حيلة بسيطة تساعدك في الاستغراق في النوم وتحسين جودته، وهي ارتداء الجوارب أثناء فترة النوم بما يجعلها تعمل على انخفاض درجة حرارة الجسم فتنام بشكل أسرع.

وتعتبر النساء بشكل خاص أكثر حساسية تجاه بيئات النوم الأكثر برودة، فتكون تلك الوسيلة أكثر فائدة لهن، حيث يوضح الخبراء أن ارتداء الجوارب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتدفق مزيد من الدم إلى القدمين، الأمر الذي يجعل درجة حرارة الجسم تبدأ في الانخفاض قليلاً. وذكر موقع «Express»، أن الباحثين حاولوا معرفة تأثير ارتداء الجوارب أثناء النوم على الجسم وتسجيل جودته، وكشفت الدراسة عن أن الذين ارتدوها تمكنوا من الاستغراق في النوم بمعدل أسرع من النوم بدونه. وخلص الباحثون إلى أن ارتداء الجوارب خلال فترة الليل له آثار إيجابية على تحسين نوعية النوم من خلال تغيير درجة حرارة القدمين والجسم.