يوميات مصورة لطائر أصبح سفيراً للأعمال الخيرية!

الشارقة (الاتحاد)

من الغريب أن يغدو طائر ما سفيراً للنوايا الحسنة، ولكن هذا ما حصل مع «بوب» طائر الفلامينغو الذي واجه ظروفاً صحية صعبة بعد أن ارتطم بواجهة أحد الفنادق، حيث شكلت الحادثة منعطفاً كبيراً في حياته، إذ تكفلت الطبيبة البيطرية أوديت بعلاجه، إلا أنه لم يعد مؤهلاً للعودة إلى مسكنه الطبيعي، فصار مع الأيام سفيراً للجمعية الخيرية المسؤولة عن التوعية بالحفاظ على الحياة البرية في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا ما يجسده معرض «لقاء بوب»، المكون من (20) صورة، والذي يشارك من خلاله المصور جاسبر دوست في مهرجان الشارقة الدولي للتصوير الدولي «إكسبوجر»، خلاصة تجربة بصرية قضاها مع ذلك الطائر ووثق من خلالها حياته التي باتت ملهمة للكثيرين، حيث ينشر الوعي على صعيد المجتمع المحلي بأهمية حماية الحياة البرية في جزيرة كوراساو.

بعد توعوي

مع الحركات الطبيعية التي يمارسها طائر الفلامينغو في الصور، كتنظيفه ريشه ليكون بحالة جيدة، فإنها مع ذلك تمثل بعداً توعوياً بعد أن تغيّرت حياته وأصبحت بعيدة عن المألوف نظراً للحادث الذي تعرض له في عام 2016. وفي طريقه إلى عمله التوعوي ترصد عدسة جاسبر جلوس «بوب» في حضن أوديت أثناء رحلتها الترويجية للجمعية الخيرية، وهو يتأمل ما آلت إليه الحياة على الجزيرة، عبر الزجاج الأمامي للسيارة.

تثقيف الأطفال

وبصفته سفيراً للأعمال الخيرية، يزخر جدول أعمال «بوب» بنشاطات كثيرة، وغالباً ما يرافق أوديت إلى المدارس، للمساعدة في تثقيف الأطفال حول الحياة البرية المحلية وأهمية الحفاظ على بيئتهم الطبيعية.