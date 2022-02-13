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دنيا
«الإمارات للفلك» يكشف تطابق موقع غروب الشمس نحو الكعبة
تعبيرية
13 فبراير 2022 20:57

قال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، إن موقع غروب الشمس لحظة غروبها سيتطابق مع اتجاه القبلة نحو الكعبة المشرفة بمكة المكرمة بين 18 إلى 25 فبراير الحالي، وذلك في عموم المناطق بدولة الإمارات، وكذلك بين 16 إلى 23 أكتوبر القادم، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

وأرجع الجروان هذه الحالة إلى تغيير موقع مشارق الشمس ومغاربها خلال السنة، فتكون في الشروق والغروب تميل نحو الشمال صيفاً في قوس النهار الأطول، وتميل نحو الجنوب شتاء في قوس النهار الأقصر.

المصدر: وام
غروب الشمس
مكة المكرمة
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