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دنيا
عائلة الطفل السوري المخطوف تكشف لـ«الاتحاد» عن تفاصيل تحريره
الطفل فواز القطيفان
13 فبراير 2022 20:46
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قال محمد القطيفان والد الطفل السوري المختطف فواز القطيفان، إنهم اضطروا لدفع نحو 105 آلاف دولار كاملة فدية لاستعادة ابنه المختطف منذ نحو 4 أشهر كاملة.
وأضاف القطيفان لـ«الاتحاد»، أن ابنه يخضع لعلاج طبي كامل ونفسي للتأكد من سلامته الصحية، وذلك بعد عودته سالماً إلى الأسرة بعد فترة الغياب الطويلة التي حدثت.
وأشار القطيفان إلى أن ابنه يرتاد الصف الثاني الابتدائي، مشيراً إلى أنه لا يزال في حالة صدمة كبرى من هول ما تعرض له خلال فترة اختطافه.
وأكد القطيفان، الساكن في مدينة درعا السورية، أن أجهزة الأمن تدخلت بكافة طاقتها وقوتها للمساعدة مع الأسرة في عودة الطفل، مشيراً إلى أن القطيفان الصغير ولد على ثلاث بنات.
وأفرجت جهات غير معلومة داخل سوريا عن الطفل السوري الذي انتشر له فيديو منذ فترة وهو يستغيث بسبب تعرضه لتعذيب، فيما كانت قصته محوراً رئيساً لوسائل التواصل الاجتماعي.
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