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دنيا
جريمة مروعة.. حضر لتسوية نزاع فقتل وأصاب 5 من أسرته
تعبيرية
13 فبراير 2022 20:19
أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت مصر جريمة مروعة، بعدما تحولت جلسة خاصة لتسوية نزاعات أسرية في جنوب صعيد مصر إلى مجزرة، حيث أطلق عاطل عن العمل النيران على أسرته بسبب خلافاتهم المتكررة، فقتل وأصاب 5 منهم.
وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، بعدما قام رجل بإطلاق النار على والديه وزوجته وشقيقته وزوجها، بسبب خلافات عائلية وفر هارباً في منطقة دشنا بمحافظة قنا (جنوب صعيد مصر).
ونقلت السلطات جثامين المتوفيين إلى المستشفى، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج، حيث تبين خطورة حالتهم، وتولت جهات التحقيق القضية.
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