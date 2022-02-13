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دنيا
تعليق شديد اللهجة من مفتي مصر على أزمة «مُدعي النبوة»
الدكتور شوقي علام
13 فبراير 2022 20:12

أحمد عاطف (القاهرة)

دخل مُفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام على خط ما أثير مؤخراً من ظاهرة مُدعي النبوة عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى عدم الالتفات لمن يدعي النبوة، مؤكداً أنهم مرضى وعليهم اللجوء للأطباء النفسيين.

وأوضح مفتي مصر أن رسالة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، هي آخر الرسالات، وهو عليه الصلاة السلام خاتم الأنبياء والمرسلين، لافتاً إلى أن بناء على هذه النصوص الثابتة والمتواترة، فلا نؤمن ولا نعترف ولا نلتفت لمن يدَّعي النبوة، فهذا كذب.

ووصف مفتي مصر، في تصريحات له، بأن هذا الادِّعاء أمر ممقوت ومذموم شرعًا وصاحبه على خطر عظيم للغاية.

وخلال الأيام الماضية، أثار رجل لبناني جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ادعى النبوة في يناير الماضي، وبعدما رُفعت ضده دعوى وبلاغ، سارع مدعي النبوة وقدم اعتذاراً.
 

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