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ابنة فنان مصري شهير حاولت الانتحار.. والسبب!
ابنة فنان مصري شهير حاولت الانتحار.. والسبب!
13 فبراير 2022 19:43

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت الفنانة المصرية منة حسين فهمي أنها أقدمت على محاولة الانتحار، وذلك بالتزامن مع تأكيدها نبأ طلاقها للمرة الثالثة من محامٍ مصري شهير، وهو ما آثار جدلاً واسعاً حولها خلال الساعات الماضية في منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت الفنانة المصرية في تعليق عبر حسابها الشخصي في موقع الصور «إنستغرام»، رداً على سؤال أحد متابعيها عن حالتها الاجتماعية «مطلقة، والحمد لله»، نافية إمكانية عودتها مرة أخرى إلى طليقها، لكنها تتمنى له كل الخير.
وأوضحت ابنة الفنان المصري الكبير حسين فهمي أنها حاولت التخلص من حياتها، وهي في سن 24 عاماً، فيما كانت قد انفصلت عن زوجها الأول شريف رمزي، ثم انفصلت عن زوجها الثاني أحمد فهمي، والثالث محام مصري شهير.

حسين فهمي
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